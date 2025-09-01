Эти знаки Зодиака в сентябре выиграют в лотерею: ТОП счастливчиков

Сентябрь обещает некоторым знакам Зодиака неожиданную финансовую удачу. Мощный энергетический фон, способный активизировать интуицию, рискованные решения и денежные прорывы создадут астрологические аспекты – осеннее равноденствие, солнечное затмение 29 сентября и активные транзиты Юпитера и Венеры. Кто получит шанс выиграть в лотерею, рассказываем подробнее дальше.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Главными счастливчиками месяца станут Тельцы. Венера, управляющая этим знаком, в сентябре находится в гармоничном аспекте с Юпитером. Это будет способствовать финансовым успехам. Обычно осторожны в расходах Тельцы могут почувствовать внутренний импульс сделать ставку или приобрести лотерейный билет. Астрологи советуют не игнорировать этот порыв – он может оказаться пророческим.

Повезет в сентябре также Стрельцам. Юпитер, его планета-покровитель, активизирует сектор удачи и неожиданных прибылей. В сентябре Стрельцы могут ощутить приток энергии, оптимизма и желания рисковать. Их природная вера в успех этого месяца будет подкреплена космическими тенденциями, что создает идеальные условия для выигрыша.

Третье место занимают Рыбы. В сентябре Нептун, управляющий этим знаком, формирует благоприятные аспекты с Луной, что усиливает интуицию и связь с подсознательным. Рыбы могут получить "знак сверху" или сновидение, которое подтолкнет их к участию в лотерее. Их способность доверять внутренним ощущениям может стать ключом к победе.

Четвертым знаком, которому повезет в лотерее, является Лев. Солнце, управляющее этим знаком, в сентябре проходит через фазу, активизирующую творческое мышление и финансовую смелость. Львы могут ощутить желание сделать нестандартный шаг, и именно он может принести неожиданный выигрыш.

На пятом месте среди счастливчиков - Близнецы. Меркурий, их покровитель, в сентябре провоцирует аналитическое мышление и способность созидать закономерности. Близнецы могут интуитивно выбрать правильные числа или моменты для участия в игре. Их любознательность и гибкость мышления создают благоприятные условия для финансового прорыва.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кого из знаков Зодиака в сентябре подведет здоровье.



