Эти знаки Зодиака в сентябре могут попасть в ДТП

Астрологические события в сентябре могут оказать влияние на безопасность некоторых знаков Зодиака. Особенно опасны периоды в затемнении. Астрологи предупреждают о повышенном риске для водителей, пешеходов и участников дорожного движения. Снижение внимательности, эмоциональная нестабильность или импульсивные решения могут привести к ДТП. Кому из знаков Зодиака нужно быть особенно внимательными, рассказываем дальше.

Больше всего в сентябре рискуют Весы. Именно этот знак окажется под двойным ударом затемнений, вызывающих внутреннее напряжение. Весы могут быть рассеяны, терять концентрацию или действовать вопреки логике. Особенно опасны будут дни с 20 по 22 сентября. В этот период представителям знака следует избегать поездок, особенно ночью или при неблагоприятных погодных условиях.

Вторыми в зоне риска являются Овны. Сентябрь для представителей этого знака Зодиака в целом благоприятен в профессиональной сфере. Однако чрезмерная активность, желание действовать быстро и импульсивно могут подвергать опасности. Астрологи советуют Овнам не спешить за рулем, не превышать скорость и не отвлекаться на гаджеты. Особенно опасным будет период с 10 по 15 сентября.

Третьим знаком, которому следует быть осторожным, являются Близнецы. В сентябре возможна информационная перегрузка, что может привести к потере внимания. Планетарные транзиты могут создать неразбериху и опасные ситуации — неправильное восприятие сигналов или невнимательность на дороге. Близнецам следует избегать длительных поездок, особенно в период с 17 по 23 сентября.

