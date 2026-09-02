Эти знаки Зодиака в первые дни сентября ждут кардинальные изменения в жизни

Начало осени 2026 может принести важные изменения трем знакам зодиака. По астрологическому прогнозу, соединение Меркурия и Марса 1 сентября создает мощный импульс для активных действий. Этот период может помочь оставить позади затяжные трудности, принять долгосрочные решения и открыть новую страницу жизни. Для Скорпионов, Водолеев и Дев первые дни сентября могут стать своеобразной перезагрузкой. Вместо ожидания благоприятных обстоятельств появится желание самим управлять событиями.

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Для Скорпионов начало сентября может стать точкой отсчета серьезных перемен. Представители знака четче поймут, что мешает им двигаться вперед. В то же время, осознание проблемы будет лишь первым шагом — придется переходить к конкретным действиям.

Астрологи советуют не ожидать, что сложные ситуации разрешатся сами. Именно решительность Скорпионов может запустить цепь событий, способных заметно повлиять на будущее.

Водолеи в начале осени могут ощутить прилив сил и мотивации. Период неопределенности будет постепенно оставаться позади, а желание взять ситуацию под собственный контроль усилится.

Влияние Меркурия поможет более трезво оценить обстоятельства и найти выход из проблем, ранее казавшихся неразрешимыми. Водолеи могут вернуться к долгосрочным делам и планам и сделать первый шаг к большим изменениям.

Для Дев сентябрь может начаться с переосмысления событий последних месяцев. Представители знака получат возможность иначе посмотреть на пережитые неудачи и увидеть полезный опыт.

Соединение Меркурия и Марса, по прогнозу астрологов, может придать Девам смелости. Наступает благоприятный момент, чтобы реализовать давно обдуманные планы и принять решение, на которое раньше не хватало решимости. После этого события могут начать развиваться гораздо быстрее, открывая перед Девами новые перспективы.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что сентябрь 2026 года обещает стать финансово удачным периодом для трех представителей китайского зодиака. Петух, Змея и Лошадь получат шанс улучшить материальное положение, найти новые источники дохода или увидеть результаты предыдущих усилий. Однако успех потребует активности — только ждать благоприятного стечения обстоятельств будет недостаточно.