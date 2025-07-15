Эти знаки Зодиака в июле рискуют потерять работу

Июль может принести трудности для некоторых знаков Зодиака. Астрологи предупреждают, что создать напряженную атмосферу могут ретроградный Сатурн, оппозиция Солнца к Плутону и соединение Марса с Ураном. Это в свою очередь может сказаться на работе – не исключены конфликты с руководством, неожиданные изменения в карьере и даже потеря работы. О рисках в профессиональной среде для Овнов, Раков, Скорпионов и Козерогов рассказываем подробнее.

Гороскоп. Иллюстративное фото

В Овнов может возникнуть внутренний конфликт между желанием самовыражения и необходимостью адаптироваться к командной работе. К напряжению в профессиональной среде может привести оппозиция Солнца к Плутону. Увольнение или потеря авторитета может угрожать, если Овны не научатся балансировать между личными амбициями и потребностями коллектива.

Раки в июле могут ощутить эмоциональное истощение. Финансовые потери и репутационные проблемы повлечет за собой транзит Меркурия. Если Раки не смогут справиться с нагрузкой или адаптироваться к изменениям, то это чревато потерей работы или ситуацией, когда придется искать новые возможности.

Внезапные изменения в карьере могут возникнуть у Скорпионов. Соединение Марса с Ураном (15 июля) может создать риск импульсивных решений. Это в свою очередь может привести к увольнению или конфликту с руководством. Астрологи советуют Скорпионам избегать эмоциональных реакций и сосредоточиться на долгосрочных целях. Если не прислушиваться к совету, то последствия могут быть необратимыми.

Потерять почву под ногами в этом месяце рискуют Козероги, хотя они обычно отличаются стабильностью. В июле их репутация и профессиональная позиция могут оказаться под угрозой. Козерогам следует избегать конфликтов, не делиться личными планами и осторожно относиться к выбору окружающих.

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