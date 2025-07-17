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Эти знаки Зодиака в июле получат желаемое

Счастливчиками июля астрологи называют три знака Зодиака

17 июля 2025, 14:12
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Кречмаровская Наталия

В июле некоторые знаки Зодиака могут получить желаемое. Реализовать самые смелые мечты поможет ретроградный Сатурн, полная Луна в Козероге и новая Луна во Льве. Эти астрологические транзиты создают мощную энергетическую волну, которая поможет осуществить мечты. Среди счастливчиков астрологи называют Близнецов, Весов и Львов.

Эти знаки Зодиака в июле получат желаемое

Гороскоп. Фото портал "Комментарии"

Месяцем прорыва станет июль для Близнецов. У них настало идеальное время для реализации творческих идей, запуска новых проектов или смены имиджа. Неожиданные прорывы в карьере и личной жизни обещает планетарный транзит — 7 июля Уран вошел в знак Близнецов впервые за 80 лет. Астрологи убеждены, что желания будут услышаны и наконец-то исполнятся.

Месяцем триумфа станет июль для Львов — врожденных лидеров. Начало сезона Льва 22 июля активирует внутреннюю силу. А новую Луну в этом знаке 24 июля астрологи называют идеальным моментом для запуска новых проектов. Также подходящее время, чтобы заявить о себе и реализовать амбициозные планы. Звезды предполагают, что Львы получат все, что давно хотели — от признания до финансовых бонусов. Главное для Львов — не бояться действовать.

Чрезвычайный успех, особенно в личной жизни, в июле получат Весы. Этот месяц приготовил Весам немало сюрпризов. Венера, управляющая Весами, находится в благоприятном аспекте с Нептуном и Сатурном. Это способствует стабильности в отношениях и финансовому росту. Июль подарит шанс получить желаемое – романтическое путешествие, новую работу или гармонию в семье.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кого в июле будет сопровождать удача.




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