Эти знаки Зодиака в июле получат желаемое

В июле некоторые знаки Зодиака могут получить желаемое. Реализовать самые смелые мечты поможет ретроградный Сатурн, полная Луна в Козероге и новая Луна во Льве. Эти астрологические транзиты создают мощную энергетическую волну, которая поможет осуществить мечты. Среди счастливчиков астрологи называют Близнецов, Весов и Львов.

Гороскоп. Фото портал "Комментарии"

Месяцем прорыва станет июль для Близнецов. У них настало идеальное время для реализации творческих идей, запуска новых проектов или смены имиджа. Неожиданные прорывы в карьере и личной жизни обещает планетарный транзит — 7 июля Уран вошел в знак Близнецов впервые за 80 лет. Астрологи убеждены, что желания будут услышаны и наконец-то исполнятся.

Месяцем триумфа станет июль для Львов — врожденных лидеров. Начало сезона Льва 22 июля активирует внутреннюю силу. А новую Луну в этом знаке 24 июля астрологи называют идеальным моментом для запуска новых проектов. Также подходящее время, чтобы заявить о себе и реализовать амбициозные планы. Звезды предполагают, что Львы получат все, что давно хотели — от признания до финансовых бонусов. Главное для Львов — не бояться действовать.

Чрезвычайный успех, особенно в личной жизни, в июле получат Весы. Этот месяц приготовил Весам немало сюрпризов. Венера, управляющая Весами, находится в благоприятном аспекте с Нептуном и Сатурном. Это способствует стабильности в отношениях и финансовому росту. Июль подарит шанс получить желаемое – романтическое путешествие, новую работу или гармонию в семье.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кого в июле будет сопровождать удача.



