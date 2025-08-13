Эти знаки Зодиака в августе окажутся в центре громкого скандала

Для некоторых знаков Зодиака август не будет легким – они могут оказаться в центре громкого скандала. Также возможны публичные недоразумения и конфликты. Астрологические транзиты создают напряженную атмосферу, провоцирующую недоразумения, эмоциональные взрывы и информационные искажения.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Близнецы — они в зоне риска, ведь с ними может сыграть злую шутку их природная склонность к общению и многозадачности. Близнецы рискуют стать жертвами неправильной интерпретации слов или неосторожных высказываний. Это может привести к конфликтам на работе.

Львы, несмотря на то, что они любимцы августа, также могут оказаться в центре громкого скандала. С 25 августа возможна активизация желания быть в центре внимания, но это может привести к излишней демонстративности и эмоциональной нестабильности. Планетарные транзиты ограничат и заставят Львов переосмысливать поведение. Они могут попасть в скандал, связанный с романтическими или финансовыми вопросами. Будет особенно заметна их склонность к драматизму. А это может вызвать критику со стороны окружения.

В августе глубина, интуиция и стремление к контролю Скорпионов могут превратиться в источник конфликтов. Планетарные транзиты будут толкать их к импульсивным действиям, руководствуясь эмоциями. Это приведет к недоразумениям в близких отношениях. Особенно опасными будут ситуации, где есть риск манипуляций или скрытых мотивов – Скорпионов могут обвинить в нечестности или чрезмерном контроле.

