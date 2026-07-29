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Эти три знака Зодиака в августе ожидает небывалое обогащение.

Начало августа будет проходить под влиянием посттеневого периода Меркурия, который завершится 6 августа

29 июля 2026, 17:45
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Клименко Елена

Астрологи считают, что август 2026 может стать периодом новых финансовых возможностей для представителей трех знаков зодиака. По их прогнозам последний месяц лета будет способствовать пересмотру финансовых привычек, переоценке жизненных приоритетов и поиску путей к стабильному достатку. Об этом пишет YourTango.

Эти три знака Зодиака в августе ожидает небывалое обогащение.

Фото: из открытых источников

В начале августа будет еще ощущаться влияние посттеневого периода Меркурия, который завершится 6 августа. В настоящее время астрологи советуют не спешить с крупными покупками, инвестициями или заключением важных сделок. Также они отмечают, что августовские затмения могут подтолкнуть к переменам: одно будет мотивировать действовать решительно, другое поможет отказаться от того, что больше не приносит пользы.

Дева . Представителям этого знака предсказывают благоприятный период для партнерства и совместных проектов. После перехода Венеры в Весы 6 августа возрастет роль деловых контактов и взаимовыгодного сотрудничества. Новые знакомства могут открыть путь к финансовому успеху, однако астрологи рекомендуют внимательно выбирать союзников и не торопиться с важными решениями. В конце месяца могут появиться результаты работы, проделанной ранее.

Близнецы . Август станет временем переосмысления отношения к деньгам и материальным ценностям. После перехода Марса в знак Рака 11 августа увеличится желание искать дополнительные источники дохода, запускать новые проекты и строить долгосрочные финансовые планы. В то же время астрологи подчеркивают, что подлинное благополучие зависит не только от заработков, но и от внутреннего ощущения стабильности.

Рыбы . Для этого символа август может стать периодом важных финансовых изменений. Ретроградное движение Паллады, Вести, а также Нептуна и Сатурна будет способствовать пересмотру бюджета, профессиональных целей и отношения к собственному труду. Астрологи советуют не обесценивать свои навыки, ведь именно они могут стать основой для будущего материального роста.

Портал "Комментарии" уже писал, что астрологи считают, что 29 июля станет одной из важнейших дат этим летом. Именно в этот день Солнце соединится с Юпитером в знаке Льва, создав, по их мнению, мощный импульс для новых начинаний, смелых решений и положительных перемен.



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