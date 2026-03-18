Эти 6 знаков Зодиака сегодня получат неожиданную удачу: о ком речь

18 марта 2026 года шесть знаков китайского зодиака будут иметь шанс на особое везение, которое станет возможным благодаря энергии Дня установки Металлического Кролика. Этот период благоприятный для начала новых процессов, даже если они, на первый взгляд, не кажутся заметными. Астрологи объясняют, что именно такие дни под влиянием энергии Кролика создают особые возможности, которые могут появиться на самых неожиданных этапах событий. В этом году, когда мы находимся под знаком Огненной Лошади, все развивается быстро, и 18 марта является тем днем, когда даже маленькие решения могут иметь гораздо больший эффект, чем предполагалось.

Рожденные под знаком Кролика в этот день ощутят легкость по делам. Даже сложные ситуации смогут разрешаться почти без труда. Более того, люди, которые раньше держали дистанцию, готовы сотрудничать, что укрепит позиции Кроликов к вечеру.

Представители знака Лошадь могут оказаться в центре внимания, получив поддержку своих идей. Все разговоры и идеи, высказанные в этот день, получат одобрение, а их реакция на окружающих будет иметь долгосрочные положительные последствия для репутации.

Крыса будет иметь шанс получить важную информацию, которая может стать полезной для планов. Один маленький ответ или решение может привести к существенным изменениям в ближайшем будущем, так что следует оставаться внимательным.

Дракон сможет получить импульс к изменениям. Попытка решать старые вопросы или проблемы принесет более быстрый результат, чем предполагалось, и откроет новые горизонты для развития.

Для Обезьяны день принесет интересные открытия, которые начнутся случайными или незаметными. Те знания, которые будут получены во время разговоров или при просмотре информации, могут иметь практическое применение в ближайшем будущем.

Свинья в этот день получает удачу из-за социальных контактов. Новые знакомства или приглашения на события могут стать неожиданным шагом к новым возможностям, которые появятся именно в этот момент.

Как уже писали "Комментарии", согласно прогнозам Британской геологической службы, на Земле ожидается мощная магнитная буря уровня G3. Это будет ощутимое влияние на нашу планету из-за корональной дыры на Солнце, которая уже сейчас влечет за собой повышенную геомагнитную активность. В частности, самая большая буря ожидается 19 и 20 марта, когда наша планета переживет сильное геомагнитное возмущение.