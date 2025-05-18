Эти 4 знака Зодиака станут невероятно счастливыми к концу мая

В конце мая принесет новые возможности для кардинальных изменений и ярких достижений нескольким знакам Зодиака. Астрологи издания Collective World считают, что именно сейчас для них наступает период роста, удачи и исполнения заветных мечтаний. Входите ли вы в этот список счастливцев?

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Близнецы

К лету у вас появится шанс воплотить давнюю мечту в реальность. Но перед этим Вселенная призывает вас освободиться от всего, что блокирует ваш потенциал – токсичных связей, старых убеждений и вредных привычек. Пора проститься с прошлым и смело двигаться вперед. Этот период — идеален для новых начинаний, поэтому не откладывайте желаемое потом.

Лев

Успех уже на горизонте — ваша мечта, возможно, тайная, может сбыться уже в ближайшие недели. Но для этого нужно отпустить то, что ограничивает вас – страх осуждения, неуверенность или скромность. Покажите миру свой талант, амбиции и силу. Вы созданы для лидерства, и май станет тому подтверждением.

Дева

Настал момент поставить во главу угла собственные желания. Если вы годами работали "на стабильность", то сейчас самое время задуматься о настоящем призвании. Не игнорируйте мечты, которые жили в вашем сердце еще с детства. До конца месяца судьба может предоставить шанс, который изменит вашу жизнь – используйте его.

Скорпион

Ваша сила – не в контроле, а в интуиции. Привычка жить по правилам больше не работает. Доверьтесь своему внутреннему голосу – именно он приведет вас к истинному успеху. Это период глубочайших трансформаций и личного роста. Отбросьте сомнения и идите по зову сердца – Вселенная поддерживает смелых.

Портал "Комментарии" писал, что май 2025 года станет чрезвычайно трудным периодом для некоторых знаков Зодиака, особенно в профессиональной сфере. Астрологические изменения, которые будут происходить в течение этого месяца, существенно повлияют на карьеру, финансовую устойчивость и планы на будущее. Согласно прогнозам, наибольший риск потерять работу приходится на Овнов, Тельцов и Скорпионов.