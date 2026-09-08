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Для этих трех знаков зодиака начинается период невероятной удачи по всем делам

Китайских знаков зодиака ждут три особых дня, которые помогут улучшить будущее

8 сентября 2026, 08:00
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Клименко Елена

Трем представителям китайского зодиака до 13 сентября может особенно повезти. По прогнозам астрологов, наиболее благоприятными датами станут 8, 11 и 12 сентября. В этот период обстоятельства могут складываться успешно для новых начинаний, финансовых решений и личных изменений. Особую роль астрологи отводят Дню установки под знаком Петуха, энергетика которого якобы обостряет интуицию и помогает правильно оценивать возможности.

Для этих трех знаков зодиака начинается период невероятной удачи по всем делам

Фото: из открытых источников

Для Быков наиболее удачными могут стать вторник, пятница и суббота. Успех будет связан с планированием будущего, новыми решениями и укреплением полезных связей. Представители знака могут неожиданно оказаться в нужном месте или получить шанс, которого давно ждали. 9 сентября следует внимательнее присмотреться даже к незначительным предложениям: одно из них способно открыть новые перспективы. А 13 сентября будет способствовать началу нового этапа.

Для Крыс изменения могут стать заметными уже 9 сентября. Препятствие, длительное время тормозившее реализацию планов, постепенно исчезнет. Это позволит вернуть уверенность и перейти от периода неудач к более благоприятной полосе. Особенно перспективным называют 11 сентября — возможные приятные финансовые новости, удачная поездка или важный разговор с близким человеком об общем будущем. Главное условие успеха – не бояться перемен и быть готовыми действовать иначе.

Драконы могут получить шанс вернуться к плану, который раньше пришлось отложить из-за нехватки денег, времени или других ресурсов. На этой неделе может поступить информация или ответ, который поможет решить проблему. События будут постепенно складываться в понятную картину, а неопределенность начнет отступать. Представители знака смогут более ясно увидеть свою следующую цель и понять, какой шаг необходимо сделать для ее достижения.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что после 6 сентября 2026 года для представителей четырех знаков китайского зодиака может начаться более легкий и спокойный жизненный этап. По астрологическому прогнозу, Козы, Кролики, Свиньи и Кони получат шанс оставить позади проблемы, которые долгое время забирали силы, провоцировали тревогу или создавали напряжение в отношениях.



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