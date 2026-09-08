Для этих трех знаков зодиака начинается период невероятной удачи по всем делам

Трем представителям китайского зодиака до 13 сентября может особенно повезти. По прогнозам астрологов, наиболее благоприятными датами станут 8, 11 и 12 сентября. В этот период обстоятельства могут складываться успешно для новых начинаний, финансовых решений и личных изменений. Особую роль астрологи отводят Дню установки под знаком Петуха, энергетика которого якобы обостряет интуицию и помогает правильно оценивать возможности.

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Для Быков наиболее удачными могут стать вторник, пятница и суббота. Успех будет связан с планированием будущего, новыми решениями и укреплением полезных связей. Представители знака могут неожиданно оказаться в нужном месте или получить шанс, которого давно ждали. 9 сентября следует внимательнее присмотреться даже к незначительным предложениям: одно из них способно открыть новые перспективы. А 13 сентября будет способствовать началу нового этапа.

Для Крыс изменения могут стать заметными уже 9 сентября. Препятствие, длительное время тормозившее реализацию планов, постепенно исчезнет. Это позволит вернуть уверенность и перейти от периода неудач к более благоприятной полосе. Особенно перспективным называют 11 сентября — возможные приятные финансовые новости, удачная поездка или важный разговор с близким человеком об общем будущем. Главное условие успеха – не бояться перемен и быть готовыми действовать иначе.

Драконы могут получить шанс вернуться к плану, который раньше пришлось отложить из-за нехватки денег, времени или других ресурсов. На этой неделе может поступить информация или ответ, который поможет решить проблему. События будут постепенно складываться в понятную картину, а неопределенность начнет отступать. Представители знака смогут более ясно увидеть свою следующую цель и понять, какой шаг необходимо сделать для ее достижения.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что после 6 сентября 2026 года для представителей четырех знаков китайского зодиака может начаться более легкий и спокойный жизненный этап. По астрологическому прогнозу, Козы, Кролики, Свиньи и Кони получат шанс оставить позади проблемы, которые долгое время забирали силы, провоцировали тревогу или создавали напряжение в отношениях.