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Деньги потекут по реке: эти знаки Зодиаку скоро ждет небывалый финансовый прорыв

На этой неделе идет работа над исцелением внутренних финансовых блоков – страха нехватки, нестабильности и эмоциональной зависимости от денег

11 июня 2026, 18:05
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Клименко Елена

Астрологи составили гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2026 года. Именно в этот период три знака Зодиака могут ощутить особую финансовую удачу и получить новые возможности для доходов. Эксперты отмечают, что неделя благоприятна для исцеления внутренних "денежных" блоков – страха недостатка, ощущения нестабильности или эмоциональной зависимости от финансов, пишет YourTango.

Деньги потекут по реке: эти знаки Зодиаку скоро ждет небывалый финансовый прорыв

Фото: из открытых источников

Подобные установки часто формируются еще в детстве или передаются по наследству и способны незаметно влиять на жизнь взрослого человека, особенно в финансовой сфере. Ключевым астрологическим моментом этого периода станет переход Хирона в знак Тельца, который состоится в пятницу, 19 июня, и предпримет важный этап переосмысления отношения к деньгам и личной ценности.  

Дополнительную поддержку энергетически обеспечит начало сезона Рака в воскресенье, 21 июня, который совпадает с летним солнцестоянием. Это астрологическое влияние стимулирует внимание к эмоциональному состоянию, потребностям и собственной ценности, что делает период оптимальным для формирования здоровых финансовых привычек.

Овен

Для Овнов начинается цикл внутренней трансформации, затрагивающий финансовые установки и самооценку. С момента перехода Хирона в Тельца открывается новый этап, который продлится до сентября, а затем возобновится в апреле следующего года. Основной фокус – принятие помощи, финансовая поддержка и готовность претендовать на больший доход или новые карьерные возможности.

Близнецы

С 21 июня начинается период переоценки личных ценностей и финансовых приоритетов. Важно не только использовать возможности роста дохода, но и осознанно распределять ресурсы, сохраняя баланс между работой и личной жизнью, уделяя внимание отношениям и эмоциональному состоянию.

Рак

Для Раков неделя обещает активизацию финансовых и профессиональных возможностей. Энергия Венеры в Леви способствует появлению новых предложений и быстрым изменениям в карьере. Юпитер поддерживает длительный цикл роста, который может занять до 2027 года. Основная задача Раков – доверять интуиции, быть открытыми к изменениям и использовать новые перспективы для закладки фундамента будущего финансового успеха.  

Портал "Комментарии" уже писал , что с 10 июня 2026 года три знака Зодиака начнут ощущать облегчение в финансовых вопросах. Астрологи подчеркивают, что квадрат Меркурия к Сатурну, хоть и считается напряженным транзитом, на самом деле позволяет объективно оценить финансовую ситуацию и найти действенные решения.



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