"Деньги начнут приходить сами": что нужно сделать до конца марта, чтобы открыть финансовый поток

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Конец марта многие эзотерики и астрологи считают особым периодом, когда меняется не только сезон, но и внутреннее состояние человека. Весна обычно ассоциируется с обновлением, движением, новыми шансами и выходом из периода застоя. Именно поэтому в это время особенно часто говорят о "финансовом потоке", который якобы можно или активизировать, или, наоборот, перекрыть собственными привычками, беспорядком и внутренней неопределенностью.
Почему конец марта считается особым периодом для финансов
Об этом пишут эзотерические порталы и астрологические сообщества, обращающие внимание на то, что последние недели марта считаются благоприятными для символической очистки пространства, финансовой перезагрузки и формирования новых намерений . Речь идет не о магии в буквальном смысле, а скорее о сочетании психологии, ритуала и внутренней дисциплины, помогающей человеку навести порядок в делах.
В первую очередь специалисты советуют начать с дома. Во многих практиках считается, что деньги не любят застоя, а потому пространство, в котором накопилось много старых, поломанных или ненужных вещей, символически блокирует движение новых возможностей. Особое внимание советуют обратить на прихожую, кухню, кошелек и место, где хранятся документы или деньги. Беспорядок в этих зонах считается одним из сильнейших сигналов финансового хаоса .
Еще один совет касается кошелька. Эзотерики часто отмечают, что старые чеки, смятые купюры, пустые отделения и потертый вид кошелька могут создавать ощущение недостатка. Даже если человек не верит в символизм, такой подход имеет и вполне практическое объяснение – порядок в финансовых мелочах дисциплинирует и заставляет иначе относиться к расходам. Именно поэтому конец марта они называют хорошим временем, чтобы пересмотреть расходы, выбросить лишнее и навести порядок в финансовых привычках .
Кроме очищения пространства советуют четко сформулировать, чего именно человек хочет от ближайших месяцев. Не абстрактного "больше денег", а конкретной цели — новой работы, повышения дохода, завершения долгов, запуска собственного дела или накопления определенной суммы. В эзотерических практиках это называют фокусом умысла. В более рациональном смысле это работает как психологическая настройка, которая помогает не распыляться.
Именно поэтому конец марта считают не просто красивой датой, а моментом, когда человек может честно посмотреть на свои привычки, дом, расходы и отношение к деньгам. Иногда этого достаточно, чтобы в жизни начали появляться новые возможности.
Читайте также в "Комментариях", который сегодня, 10 марта, церковный праздник, и что сегодня запрещено делать.