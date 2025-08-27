logo

Денежный маникюр на осень 2025: в какие даты лучше делать определенный цвет

Денежный календарь для маникюра: какой цвет лучше сделать для привлечения финансов

27 августа 2025, 14:56
Маникюр – это не только эстетика, но и своеобразный ритуал, многие женщины сочетают с символикой цветов и фазами Луны. В 2025 году особую популярность приобретает так называемый денежный маникюр – когда оттенки лака выбираются не случайно, а с учетом энергетики и финансовых примет.

Какие цвета считаются "денежными"

Зеленый – символ богатства, роста и стабильности.

Золотой – привлекает доходы и премии.

Изумрудный и нефритовый помогают в новых начинаниях и бизнесе.

Бордовый и вино-красный – ассоциируются с силой, статусом и уверенностью.

Серебряные и металлические оттенки – способствуют неожиданным финансовым поступлениям.

В какие дать делать маникюр осенью 2025

Астрологи советуют обращать внимание на фазу Луны и дни недели:

Сентябрь 2025

5–7 сентября (растущая Луна) – идеально для зеленого или изумрудного.

Денежный маникюр на осень 2025: в какие даты лучше делать определенный цвет - фото 2

12–14 сентября – следует выбрать золотой или серебряный для привлечения прибыли.

23 сентября (Осеннее равноденствие) – универсальный день для любого "денежного" цвета.

Октябрь 2025

3–5 октября – бордовые и винные оттенки, которые помогут в карьере.

Денежный маникюр на осень 2025: в какие даты лучше делать определенный цвет - фото 3

11–13 октября (Месяц растет) – зеленый или нефритовый для увеличения доходов.

28 октября (Полнолуние) – золотой маникюр для финансового успеха.

Денежный маникюр на осень 2025: в какие даты лучше делать определенный цвет - фото 4

Ноябрь 2025

4–6 ноября – серебряный или металлик для неожиданных денег.

Денежный маникюр на осень 2025: в какие даты лучше делать определенный цвет - фото 5

18–20 ноября – изумрудный для стабильности в расходах.

Денежный маникюр на осень 2025: в какие даты лучше делать определенный цвет - фото 6

27 ноября (Новолуние) – пора сделать золотой или бордовый, чтобы заложить основу будущей прибыли.

Дни, когда лучше избегать маникюра

В дни затмений (7 октября и 21 сентября) энергия нестабильна, поэтому лучше перенести процедуру.

В дни нисходящей Луны, особенно перед Молодым месяцем, "денежные" цвета могут не сработать в полную силу.

Итак, осенью 2025 года маникюр может стать вашим маленьким талисманом. Правильно выбранный цвет и дата не только подчеркнут стиль, но и по приметам помогут привлечь финансовую удачу.

