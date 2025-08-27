Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Маникюр – это не только эстетика, но и своеобразный ритуал, многие женщины сочетают с символикой цветов и фазами Луны. В 2025 году особую популярность приобретает так называемый денежный маникюр – когда оттенки лака выбираются не случайно, а с учетом энергетики и финансовых примет.
Денежный маникюр на осень 2025: в какие даты лучше делать определенный цвет
Зеленый – символ богатства, роста и стабильности.
Золотой – привлекает доходы и премии.
Изумрудный и нефритовый помогают в новых начинаниях и бизнесе.
Бордовый и вино-красный – ассоциируются с силой, статусом и уверенностью.
Серебряные и металлические оттенки – способствуют неожиданным финансовым поступлениям.
Астрологи советуют обращать внимание на фазу Луны и дни недели:
Сентябрь 2025
5–7 сентября (растущая Луна) – идеально для зеленого или изумрудного.
12–14 сентября – следует выбрать золотой или серебряный для привлечения прибыли.
23 сентября (Осеннее равноденствие) – универсальный день для любого "денежного" цвета.
Октябрь 2025
3–5 октября – бордовые и винные оттенки, которые помогут в карьере.
11–13 октября (Месяц растет) – зеленый или нефритовый для увеличения доходов.
28 октября (Полнолуние) – золотой маникюр для финансового успеха.
Ноябрь 2025
4–6 ноября – серебряный или металлик для неожиданных денег.
18–20 ноября – изумрудный для стабильности в расходах.
27 ноября (Новолуние) – пора сделать золотой или бордовый, чтобы заложить основу будущей прибыли.
В дни затмений (7 октября и 21 сентября) энергия нестабильна, поэтому лучше перенести процедуру.
В дни нисходящей Луны, особенно перед Молодым месяцем, "денежные" цвета могут не сработать в полную силу.
Итак, осенью 2025 года маникюр может стать вашим маленьким талисманом. Правильно выбранный цвет и дата не только подчеркнут стиль, но и по приметам помогут привлечь финансовую удачу.
Напомним, портал "Комментарии" писал , какие джинсовые куртки уже пора выбросить или спрятать подальше в шкаф.