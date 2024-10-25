Что обещают карты Таро: гороскоп на выходные для всех знаков зодиака

Карты Таро на выходные указывают на время для глубоких внутренних размышлений и анализа своей жизни. Энергия дней побуждает к принятию решений, основанных на интуиции и опыте. Это период, когда нужно доверять своим ощущениям, быть открытым для новых возможностей и не бояться перемен. Дни подходят для завершения старых дел и начала новых проектов. Суббота может принести чувство легкости и желание поделиться своими мыслями, а воскресенье – восстановление энергии и переосмысление приоритетов. "Комментарии" разбирались, что звезды обещают каждому знаку зодиака в этот день.

Таро-гороскоп. Фото: comments.ua

Гороскоп на выходные

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта: Колесница

Прогноз: В эти выходные Овнам стоит обратить внимание на целеустремленность. Колесница напоминает, что нужно объединить усилия и быть дисциплинированным, чтобы достичь поставленных целей. Соблюдайте свои принципы и идите вперед, несмотря на трудности. Это отличное время для планирования новых проектов или путешествий.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта: Десятка Пентаклев

Прогноз: Для Тельцов это благоприятные дни для встреч и решения вопросов, связанных с финансами. Десятка пентаклов указывает на успехи в карьере и личной жизни, особенно если вы готовы поделиться своим опытом с близкими. Исходящие обещают гармонию и стабильность.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта: Верховная Жрица

Прогноз: Эти выходные для Близнецов могут стать временем самопознания и внутренней мудрости. Верховная Жрица призывает слушать интуицию, а не внешние советы. Доверьтесь и обратите внимание на сновидения или знаки, которые могут нести важные сообщения.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта: Девятка Кубков

Прогноз: Выходные доставят Ракам удовольствие и радость. Девятка Кубков обещает эмоциональный подъем, исполнение желаний и отличные моменты с близкими людьми. Используйте это время для того, чтобы напомнить о важности счастья и наслаждения мелочами.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта: Шестерка Жезлов

Прогноз: Эти дни принесут Львам признание и успех. Шестерка Жезлов – это карта триумфа, указывающая на то, что ваш труд и усилия будут оценены. Вы можете добиться того, к чему давно стремились. Наслаждайтесь моментом, но оставайтесь скромными.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта: Паж Мечев

Прогноз: Для дев этих выходных будут полны интеллектуальных поисков. Паж Мечев указывает на любопытство и желание узнать что-нибудь новое. Это время для развития идей, исследования и обучения. Не бойтесь быть открытыми к новым знаниям, это поддержит ваши цели.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта: Двойка Кубков

Прогноз: Весы могут ожидать гармоничных отношений и новых знакомств. Двойка Кубков символизирует единство и баланс. Эти выходные будут благоприятны для укрепления любовных отношений или дружеских связей. Выражайте свои чувства искренне и открыто.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта: Смерть

Прогноз: Хотя карта "Смерть" может казаться пугающей, она символизирует трансформацию. Это отличное время для отпущения старого и начала нового. Скорпионам следует пересмотреть свою жизнь и отказаться от того, что больше не приносит пользы или радости.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта: Солнце

Прогноз: Для Стрельцов эти выходные обещают ясность и успех. Солнце – символ радости, энергии и света. Используйте эти дни, чтобы провести время с друзьями или семьей, запланировать увлекательные поездки и наслаждаться моментами счастья.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта: Башня

Прогноз: Козероги могут столкнуться с неожиданными изменениями. Карта Башня указывает на необходимость принятия непредвиденных ситуаций. Это время для освобождения от ограничений и обновления. Принимайте изменения с открытым сердцем, даже если они кажутся сложными.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта: Звезда

Прогноз: Водолеи могут ощутить вдохновение и надежду. Звезда – это карта, обещающая поддержку высшим силам и напоминающая, что все возможно. Выходные принесут положительные изменения, открытость и ясность в ваши планы. Используйте время для медитации и планирования будущего.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта: Шестерка Кубков

Прогноз: Для рыб эти выходные принесут ностальгию и приятные воспоминания. Шестерка Кубков указывает на возможность встречи со старыми друзьями или возобновление связей из прошлого. Это хорошее время для семейных встреч или свиданий с теми, кто когда-то был важен в вашей жизни.

Помните, что гороскоп – это рекомендация, а не точный прогноз. Ваша жизнь в ваших руках!