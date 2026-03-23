Черная полоса позади: после 23 марта трех знаков Зодиака ждет невиданный успех

После сложного периода изменений и сомнений для ряда знаков зодиака наступает долгожданный перелом. Астрологи отмечают, что с 23 марта 2026 года, когда Плутон переходит в прямое движение, энергия станет меняться, открывая новые возможности и уверенность в себе.

Фото: из открытых источников

Овен

Для Овнов этот день станет символом нового старта. Переход Плутона в прямое движение приносит чувство силы и уверенности: кажется, ничто не может остановить вас. Понедельник придает ясность и решительность. То, что раньше казалось сложным или недостижимым, выглядит теперь реальным. Настало время для смелых решений, новых начинаний и активных действий. Ваше настроение изменяет восприятие реальности вокруг, и события начинают складываться в вашу пользу.

Рак

Раки почувствуют, что важные решения уже нельзя откладывать. Внутри возникает ясное понимание: момент настал. Сомнения отступают, уступая решимости. Этот период буквально толкает к действиям. То, что долго откладывалось теперь получает шанс на реализацию. Вы почувствуете приток энергии, внутреннюю стойкость и способность завершить начатое. Все идет по плану, принося облегчение и чувство контроля над жизнью.

Скорпион

Для Скорпионов этот период связан с глубоким внутренним прозрением. Вы вдруг ясно осознаете, что именно нуждается в изменениях в жизни, и уже не можете это игнорировать. Плутон запускает мощную трансформацию, затрагивающую не только мышление, но и образ жизни в целом. Возникает желание стать лучше, сильнее, здоровее и физически, и эмоционально. Это начало нового этапа, когда все становится на свои места. Вы ощущаете гармонию, уверенность и осознание правильности своего пути.

Ранее портал "Комментарии" уже писал, что жизненные паузы и застои неизбежно сменяются движением вперед, и астрологические циклы часто отражают этот процесс. После периодов напряжения всегда наступает постепенное выравнивание обстоятельств, позволяющее вернуть контроль над ситуацией. С 20 марта формируется стабильный энергетический фон, способный помочь отдельным знакам зодиака преодолеть длительные трудности и восстановить внутреннее равновесие. Для трех из них это время станет особенно благоприятным и определяющим восстановление баланса в жизни.