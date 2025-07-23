Астрологи назвали период, когда нельзя искать работу в августе

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Кречмаровская Наталия
Для тех, кто ищет новую работу, август 2025 не обещает легких путей. Атмосферу задержек, недоразумений и технических сбоев создадут астрологические транзиты, в частности, ретроградный Меркурий в Леве (с 15 по 27 августа). В этот период могут быть усложнены коммуникация, документооборот и переговоры, что напрямую влияет на процесс трудоустройства.
Работа. Иллюстративное фото
Ретроградный Меркурий во Льве оказывает влияние на самовыражение, презентацию себя и переговоры. Произойдет следующее влияние:
задержки в ответах от работодателей,
ошибки в резюме или сопроводительных письмах,
недоразумения во время собеседований,
технические проблемы с онлайн-платформами для поиска работы.
Наибольшее напряжение в профессиональной сфере испытают Львы, Тельцы, Скорпионы и Водолеи.
Астрологи называют даты, которые следует избегать, а именно:
15-27 августа – ретроградный Меркурий – не стоит начинать новые проекты, подписывать контракты и проходить важные собеседования.
4-7 августа – оппозиция Венеры и Сатурна – возникновение финансовой нестабильности и сомнений в собственной ценности.
9 августа – Полная Луна в Водолее – может вызвать эмоциональные решения и разочарования.
Наиболее неблагоприятным август будет для следующих знаков Зодиака:
Львы могут чувствовать застой в карьере,
Близнецы — путаница в коммуникации,
Овны – конфликты с коллегами.
Козероги и Весы – период переоценки целей, а не активных действий.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что лето 2025 года может принести серьезные вызовы для некоторых знаков Зодиака. Напряженную атмосферу, которая может повлечь за собой финансовые трудности, эмоциональные кризисы и конфликты, могут создать астрологические транзиты. В это время придется просмотреть жизненные приоритеты.