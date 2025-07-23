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Астрологи назвали период, когда нельзя искать работу в августе

Для каких знаков Зодиака август будет наиболее неблагоприятным

23 июля 2025, 16:10
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Кречмаровская Наталия

Для тех, кто ищет новую работу, август 2025 не обещает легких путей. Атмосферу задержек, недоразумений и технических сбоев создадут астрологические транзиты, в частности, ретроградный Меркурий в Леве (с 15 по 27 августа). В этот период могут быть усложнены коммуникация, документооборот и переговоры, что напрямую влияет на процесс трудоустройства.

Астрологи назвали период, когда нельзя искать работу в августе

Работа. Иллюстративное фото

Ретроградный Меркурий во Льве оказывает влияние на самовыражение, презентацию себя и переговоры. Произойдет следующее влияние:

  • задержки в ответах от работодателей,

  • ошибки в резюме или сопроводительных письмах,

  • недоразумения во время собеседований,

  • технические проблемы с онлайн-платформами для поиска работы.

Наибольшее напряжение в профессиональной сфере испытают Львы, Тельцы, Скорпионы и Водолеи.

Астрологи называют даты, которые следует избегать, а именно:

15-27 августа – ретроградный Меркурий – не стоит начинать новые проекты, подписывать контракты и проходить важные собеседования.

4-7 августа – оппозиция Венеры и Сатурна – возникновение финансовой нестабильности и сомнений в собственной ценности.

9 августа – Полная Луна в Водолее – может вызвать эмоциональные решения и разочарования.

Наиболее неблагоприятным август будет для следующих знаков Зодиака:

  • Львы могут чувствовать застой в карьере,

  • Близнецы — путаница в коммуникации,

  • Овны – конфликты с коллегами.

  • Козероги и Весы – период переоценки целей, а не активных действий.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что лето 2025 года может принести серьезные вызовы для некоторых знаков Зодиака. Напряженную атмосферу, которая может повлечь за собой финансовые трудности, эмоциональные кризисы и конфликты, могут создать астрологические транзиты. В это время придется просмотреть жизненные приоритеты.




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