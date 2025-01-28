Астероид 2024 YR4 имеет шансы столкнуться с Землей: когда именно

Международные астрономы уже оценивают его как объект, заслуживающий пристального внимания, хотя его угроза для планеты пока остается минимальной. Однако этот космический камень стал первым за долгое время, получившим рейтинг на шкале Торино, оценивающей риск астероидов.

Астероид. Фото из открытых источников

Астероид 2024 года YR4 был впервые зафиксирован на системе раннего предупреждения ATLAS в декабре 2024 года, и с тех пор его движение стало объектом внимания астрономов со всего мира. Есть вероятность, что этот астероид попадет в Землю с шансом 1 до 83 в 2032 году. Однако, как отмечают ученые, возможность столкновения остается на уровне 3 по шкале Торино, что свидетельствует о локальных последствиях удара. Однако эта оценка может измениться с течением времени благодаря новым наблюдениям.

Не следует воспринимать эти прогнозы как апокалипсис. Астероид 2024 года YR4 размером 50 метров, что меньше размеров объекта, вызвавшего катастрофу в Сибири в 1908 году, известного как "Тунгусский взрыв". И хотя этот астероид может нанести локальные разрушения, глобальной катастрофы он не вызовет. Астрономы продолжают наблюдение, чтобы уточнить его орбиту, и с большой вероятностью этот объект в скором времени будет переведен в категорию нулевого риска.

Со временем благодаря новым технологиям наблюдения мы можем увидеть еще больше объектов на шкале Торино. В частности, астероид 2024 YR4 станет новым вызовом для ученых, ведь его невозможно будет наблюдать в течение следующих трех лет из-за его низкой яркости. Поэтому для окончательных выводов нужно будет дождаться новых данных, которые могут изменить его статус.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что начиная с 21 января, шесть планет Солнечной системы выстроятся в одну линию на ночном небе. Венера станет самой яркой, ее звездная величина составит –4.4, и она будет расположена на фоне созвездия Водолея. Сатурн, со звездной величиной 0.6, будет находиться недалеко от Венеры. Юпитер, со звездной величиной -2.6, будет виден как яркая звезда в созвездии Тельца. Марс с характерным красным оттенком и звездной величиной -1.3 будет находиться в созвездии Близнецов. Уран (звездная величина 5.7) и Нептун (звездная величина 7.9) потребуют использования телескопа для наблюдения.