Секреты селфи: как сделать фото, которое заинтересует не только Вас

Понятие "селфи" появилось в 2013 году и быстро стало мировым трендом, ведь это удобно, когда вы сами себе фотограф, а камеру можно достать в любой момент. Сегодня почти все делают фото самого себя, то ли для инстаграмма, или просто для души. Как правильно воспользоваться фронтальной камерой, чтобы привлечь внимание фолловеров? Вот несколько простых советов, которые помогут достичь желаемого результата.







Свет один из важнейших факторов

Лучше всего фотографироваться днем при наличии естественного света, ведь вечером большинство цветов исчезает.



Источник света нужно расположить чуть выше линии глаз. Если солнце слишком яркое, на помощь может прийти обычная прозрачная ширма, которая рассеивает лучи.



Использовать можно и искусственный свет, если природного недостаточно, но избегайте вспышки, ведь это только испортит фото и даст эффект "красных глаз".







Угол

Располагать камеру прямо перед лицом будет ошибкой, ведь это не фото на паспорт. Лучше вернуть лицо на 30-45°, так подбородок не сольется с шеей, а кадр будет более объемным. Но никто не запрещает экспериментировать, возможно вы сами найдете свой угол.



Также надо учесть, что каждое лицо уникально, потому сторона, в которую надо повернуться, зависет от ваших особенностей. Сфотографируйтесь с разных сторон и найдите свою рабочую сторону.



Селфи можно сделать и сверху, это позволит не только показать в кадре обстановку, но и визуально сделает глаза больше, а подбородок уже.







Мимика

Лучшая эмоция это радость, а передать радость через фото поможет улыбка. В кадре легко различить настоящие эмоции от фальшивых, так пофантазируйте и попробуйте развеселить себя.



Если хотите показать другие эмоции, снова воспользуйтесь фантазией или обратитесь к воспоминаниям. Лицо будет отражать ваши внутренние волнения.







Процесс

Не каждый может позволить себе девайс с качественной фронтальной камерой. В таких случаях придется повернуть телефон и пожертвовать удобством в пользу качества фото. Фото можно сделать нажав кнопку громкости или просто поставить таймер на несколько секунд.







Заинтересованность

Обычно людей интересует не столько качество и правильность фото, сколько его содержание. Поэтому некоторыми правилами можно пренебречь, если рядом с вами оказалась звезда кинематографа.



Всегда актуальными идеями для селфи будут милые домашние животные, интересные места и памятники архитектуры или скандальные ситуации, поэтому будьте внимательны и не теряйте шанс стать популярными.







Обработка фото

Если ситуация кажется безвыходной, то фото можно обработать в редакторе. Например, отбелить зубы, убрать дефекты кожи, наложить фильтр или убрать из кадра лишний элемент. Таких программ существует множество, как платных, так и бесплатных.



Но делать это надо только в крайних случаях, ведь зрители ценят естественность фото, поэтому любите себя настоящими и делайте селфи в первую очередь для себя, тогда ваши кадры понравятся другим.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ко Дню домашних любимцев украинские военные опубликовали фото животных с передовой. Также мы публиковали двадцать невероятно душевных фото собаки и совенок, которых связывает крепкая дружба.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!