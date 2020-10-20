Персидские орнаменты и яркий ворс: невероятные торты-ковры создает пекарь в США (ФОТО)

Удивительные торты как ковры готовит дизайнер, пекарь Алана Джонс-Манн из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, США. Фотографии креативных тортов она публикует на своей странице в Instagram.

Визитной карточкой кондитера являются торты в стиле ворсистых ковриков, которые на вид как настоящие – такие мягкие и пушистые, что к ним хочется прикоснуться.

Одной из самых ярких работ стал торт, напоминающий персидский ковер. Возможно, он не такой лохматый, как большинство других творений пекаря, но очень напоминает традиционный ковер. Интересно, что торт действительно был изготовлен по подобию реального старинного персидского ковра. Для приготовления шедевра кулинар использовала декоративную технику точечной окантовки: добавление крошечных отдельных точек для увеличения изображения.

На своем сайте Алана Джонс-Манн пишет, что вдохновляется народными орнаментами различных стран. Кондитер говорит, что особое внимание она уделяет деталям, потому у нее и выходят такие красивые торты.

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