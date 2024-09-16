Осенняя рыбалка: советы для большого улова щуки

Осенью с изменением погоды меняются рыболовные возможности. Особенно результативна трофейная рыбалка на щуку. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госрыбагентства.



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Осенью хищник начинает вести себя по-другому и активно готовиться перед продолжительной зимовкой. Сезон осенней рыбалки уже в разгаре, поэтому в Госрыбагентстве предоставили рекомендации рыболовам предлагаем вам рекомендации для трофейной рыбалки щуки.

Что касается выбора места, то в осенний период ловля щуки может быть успешной у зарослей подводной и надводной растительности, в частности, камыша и кувшинок. “Щука всегда будет находиться рядом со стаями рыбы. Ранней осенью – мелкая рыбка греется на мелководье, поэтому будут эффективны заброс приманок на мелях. В октябре-ноябре трава в реке падает и рыба ищет укрытие в ямах, в глубоких омутах, поэтому щуку нужно искать в местах, где сужается русло”, — рассказали в Госрыбагентстве.

Для эффективной ловли рыбы нужно знать о "хитрых" техниках. Для ловли щуки чаще всего используют спиннинг. Начинающим рекомендуют медленно, через небольшие паузы, подматывать леску, аккуратно подергивая концом спиннинга. Чтобы привлечь внимание хищника, советуют использовать ступенчатую проводку. Еще один хороший трюк — интрига с падающими приманками, когда рыбак несколько раз вращает катушку, ждет опускания приманки на дно, снова вращает. Для охоты за речным хищником эффективен твичинг, когда равномерно проводить приманку, дергая при этом спиннинг. А когда щука попалась на крючок, нужно действовать четко и спокойно – иначе она развернется и пойдет ко дну”, — рассказали об “уловках” в агентстве.

Относительно приманок рыбакам советуют выбрать воблеры, обладающие нейтральной плавучестью, или медленно тонущие приманки. Используют силиконовые приманки в форме насекомых, животных и маленьких рыбок. Для голодной щуки выбирают приманку до 10 сантиметров, а учитывая хитрость рыбы, стоит запастись несколькими приманками разных цветов.

Также щуку можно ловить и на мормышке. Эффективным бывает ведение как воблеров, так и блесен вдоль сплошного ряда водной растительности, в нескольких метрах от нее. Щука относится к засадным хищникам и часто ожидает свою добычу на грани водной растительности и чистой воды, не пропуская удачно заброшенную спиннингистскую приманку.

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