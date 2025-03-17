Определен лидер продаж на крупнейшем автомобильном рынке Европы

В новом рейтинге самых популярных автомобилей Германии за 2025 год подтверждено лидерство Volkswagen, а также показан невероятный рост продаж электрической модели ID.7. Информацию передает портал Focus2Move.

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На первом месте среди самых популярных авто оказался Volkswagen Golf – по состоянию на февраль в Германии было продано 14 678 таких автомобилей, что на 26,9% меньше по сравнению с прошлым годом.

Volkswagen Tiguan с 11 993 единицами продаж занял вторую позицию, а Volkswagen T-Roc с результатом 11 888 проданных автомобилей стал третьим.

Популярность автомобилей Tesla продолжает падать: Model Y потеряла 74,2% продаж и опустилась на 60 место. В то же время электрический Volkswagen ID.7 показал фантастический рост на 2478,5% и достиг 6111 единиц продаж.

ТОП-10 самых популярных автомобилей в Германии выглядит следующим образом:

· Volkswagen Golf – 14 678 единиц (-26,9%)

· Volkswagen Tiguan – 11 993 (4%)

· Volkswagen T-Roc – 11 888 (29%)

· Skoda Octavia – 7 896 (-8,2%)

· Volkswagen Passat – 7 877 (2,2%)

· Seat Leon – 6 818 ( 5%)

· Volkswagen ID.7 – 6 111 (2478,5%)

· Mercedes GLC – 6027 (22,7%)

· BMW X1 – 5 629 (38,4%)

· Opel Corsa – 5 629 (-8,4%)

Что касается мирового авторынка, то в 2025 году лидером по объему продаж стала компактная модель Toyota RAV4, вторую позицию заняла Toyota Corolla, а тройку замкнул Ford F-Series.

Также стоит отметить, что Toyota остается наиболее популярным брендом в мире, а среди европейских автопроизводителей лидирует Volkswagen, среди американских Ford.

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