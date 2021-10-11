Названо самое популярное хобби для женщин: результаты опроса портала "Комментарии"

Читатели информационного-аналитического портала "Комментарии" определили самое популярное хобби для женщин. Издание проводило опрос" ТОП-12 женских хобби" совместно с платформой "Ratings.comments.ua", являющейся главным рейтинговым ресурсом онлайн. Все желающие могли проголосовать с 29 сентября по 10 октября 2021 года.

ТОП-12 женских хобби - коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Издание "Комментарии" предлагало выбрать наиболее популярное женское увлечение, которое помогает развиваться, наполняет жизнь яркими красками и нередко становится источником дохода.

Так, самым популярным хобби для женщин стало рукоделие, набрав 55,9% голосов. Это увлечение, включающее массу разных занятий (вязание, вышивка, бисероплетение и подобные виды ручного труда). Если такое хобби захватит девушку всерьез, то она может создавать достаточно оригинальные изделия, которые могут приносить доход.

На втором месте рейтинга — чтение — за это увлечение свои голоса отдали 14,29% читателей. Чтение называют одним из самых лучших хобби, поскольку оно не только развлекает, а еще и развивает человека. С девушкой, которая много читает, интереснее вести беседу, ведь так она становится образованнее и всесторонне развивается.

И замыкают тройку лидеров опроса — путешествия, за которые проголосовали 8,7% опрашиваемых. Это увлечение приносит радость, удовольствие и заставляет двигаться вперед к достижению новых вершин. Девушка, которая хочет увидеть мир, интересуется другими странами, местами и культурами, нравится мужчинам, ведь это хобби они могут разделить вместе.

Далее хобби для женщин в рейтинге от портала "Комментарии" разместились таким образом:

Цветоводство — 8,07%

Спорт — 4,97%

Кулинария — 3,73%

Танцы — 1,86%

Фотография — 1,24%

Нейл-арт — 0,62%

Шоппинг — 0,62%

Блогинг — 0%

Пение — 0%

Напомним, что ранее читатели портала "Комментарии" выбирали самую сексуальную женщину среди депутатов Верховной Рады.





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