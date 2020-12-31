Лучшие новогодние песни - создайте себе незабываемое праздничное настроение

Ни одно празднование не проходит без музыкального сопровождения. Особенно это касается нового года, ведь музыка создает праздничное настроение и неповторимую атмосферу чуда. Портал "Комментарии" сделал для вас подборку новогодних песен, которые можно послушать и ради шуток из-за их озорного характера, и вспомнить песни, которые слушали лет 15-20 назад, а некоторые из них вообще родом из детства. Они вернут нам то неповторимое ощущение приближающегося чуда, которое возможно только когда ты маленький и наивный. А мы желаем вам в наступающем году счастья, удачи и ощущения радости на протяжении всего 2021 года! С праздниками!

Ранее "Комментарии" писали о том, что украинские звезды эстрады исполнили всемирно известную колядку. Народные артисты Украины объединились, чтобы поздравить жителей нашего государства с наступающими новогодними и рождественскими праздниками. Видеоролик был опубликован на канале Александра Пономарева перед католическим Рождеством. По комментариям под роликом видно, что групповое исполнение традиционной рождественской песни вдохновило и растрогало подписчиков.

Кроме того, портал опубликовал лучшие мемы 2020 года. Уходящий год был не то слово сложным, пожалуй он отличился на несколько десятилетий вперед. Да и среди прошедших навряд ли вспомним настолько нелегкие времена. Начался он с катаклизмов и авиакатастроф, продолжился пандемией COVID-19, затем наступила очередь ураганов, наводнений и штормов, пожаров в Австралии, военных конфликтов и взрыва в Бейруте. Но в преддверье праздника не будем останавливаться на плохом. Согласитесь, мы устали бояться и жить в постоянной тревоге. И как защитные силы нашей психики, просыпается юмор, который просто блокирует повышенную тревожность и стресс. Поэтому, чтобы в очередной раз поднять вам настроение, мы сделали подборку мемов, посвященных событиям уходящего года!





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