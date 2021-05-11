logo
Русский Українська

BTC/USD

55476.61

ETH/USD

3947.09

LTC/USD

359.55

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг хобби Какие породы собак имеют крепкое здоровье (Фото)
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие породы собак имеют крепкое здоровье (Фото)

Эти породы собак наименее подвержены болезням и имеют длинную продолжительность жизни

сегодня, 14:05
Автор:

Кириєнко Анна

Специалисты определили, какие породы собак имеют крепкое здоровье и высокую продолжительность жизни. Об этом сообщило издание The Spruce Pets.

Какие породы собак имеют крепкое здоровье (Фото)

Породы собак, у которых крепкое здоровье. Фото: vkcyprus.com

Наиболее устойчивым к болезням оказался бигль. При правильном уходе эта собака будет оставаться активной и здоровой в течение всей взрослой жизни. Уязвимые места бигля — тазобедренные суставы и глаза.

Какие породы собак имеют крепкое здоровье (Фото) - фото 2

Второе место заняла австралийская пастушья собака. Это очень активная и умная порода. Однако следует регулировать нагрузку этого любимца, поскольку его единственное уязвимое место — это суставы.

Какие породы собак имеют крепкое здоровье (Фото) - фото 3

На третьем месте маленькие чихуахуа. Они очень часто доживают до 20 лет. Однако в течение жизни могут возникнуть проблемы с глазами и сердцем.

Какие породы собак имеют крепкое здоровье (Фото) - фото 4

На четвертом месте оказались борзые. Они не отличаются длинной продолжительностью жизни, однако имеют крепкое здоровье. Чтобы эта порода оставалась здоровой, хозяину нужно следить за питанием любимца.

Какие породы собак имеют крепкое здоровье (Фото) - фото 5

Еще одной породой, которая обладает хорошим здоровьем считаются пудели. Чтобы они оставались здоровыми, хозяину нужно периодически добавлять в рацион собаки больше витаминов и кальция.

Какие породы собак имеют крепкое здоровье (Фото) - фото 6

Напомним, что любовь к домашним питомцам не знает границ. Кроме ласки, корма и внимания, хозяева иногда идут на не совсем обычные проявления нежности. Так, в США бизнесмен решил оставить в наследство своей собаке пять миллионов долларов. Это стало известно во время оглашения завещания, после того, как он перешел в другой мир. Подробнее о ситуации читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рекомендует пересмотреть смешные выходки собак, которые заставят вас улыбнуться.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lenta.ru/news/2021/05/11/dogs/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ