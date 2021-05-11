Какие породы собак имеют крепкое здоровье (Фото)

Специалисты определили, какие породы собак имеют крепкое здоровье и высокую продолжительность жизни. Об этом сообщило издание The Spruce Pets.

Породы собак, у которых крепкое здоровье. Фото: vkcyprus.com

Наиболее устойчивым к болезням оказался бигль. При правильном уходе эта собака будет оставаться активной и здоровой в течение всей взрослой жизни. Уязвимые места бигля — тазобедренные суставы и глаза.





Второе место заняла австралийская пастушья собака. Это очень активная и умная порода. Однако следует регулировать нагрузку этого любимца, поскольку его единственное уязвимое место — это суставы.





На третьем месте маленькие чихуахуа. Они очень часто доживают до 20 лет. Однако в течение жизни могут возникнуть проблемы с глазами и сердцем.





На четвертом месте оказались борзые. Они не отличаются длинной продолжительностью жизни, однако имеют крепкое здоровье. Чтобы эта порода оставалась здоровой, хозяину нужно следить за питанием любимца.





Еще одной породой, которая обладает хорошим здоровьем считаются пудели. Чтобы они оставались здоровыми, хозяину нужно периодически добавлять в рацион собаки больше витаминов и кальция.





Напомним, что любовь к домашним питомцам не знает границ. Кроме ласки, корма и внимания, хозяева иногда идут на не совсем обычные проявления нежности. Так, в США бизнесмен решил оставить в наследство своей собаке пять миллионов долларов. Это стало известно во время оглашения завещания, после того, как он перешел в другой мир. Подробнее о ситуации читайте в нашем материале.

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