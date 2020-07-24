Как преодолеть страх перед прыжком с парашютом

Многие мечтают прыгнуть с парашютом. Так же много и тех, которые никогда не решатся на эту рискованную затею. Но даже, если ты принадлежишь к первой группе, ты будешь испытывать страх. Заставить себя прыгнуть в бездну может не каждый. Поэтому сегодня мы дадим тебе несколько полезных рекомендаций, которые помогут преодолеть страх. В этом нам посодействует mport.

Страх



Часто можно услышать, что первый прыжок - самый страшный. Это чепуха. Конечно, неизвестность пугает. Но это ничто по сравнению с тем страхом, который чувствуешь перед вторым прыжком. Это подвиг: заставить себя еще раз пережить то, что уже один раз очень сильно перепугало тебя.

Старт

Если понравилось чувство адреналина, будь уверен: ты подсел надолго. После парашюта возникнет желание попробовать бейс-джампинг, роуп-джампинг, банджи-прыжок и так далее. Со временем экстрим вызывает только радость.

Безопасность

Парашюти - это опасно. Но не более, чем перебегать дорогу на красный свет. Бояться особо нечего, ведь современные чудеса научно-технической революции придумали парашюты с резервными копиями и самораскрывающиеся парашюты.

Повелитель мира

Ты станешь покорителем небес и даже властелином мира по сравнению со своими друзьями. Ради этого стоит попробовать прыжок с парашютом.

Жадность

Струсил, стоя перед открытым люком за минуту до прыжка? Подумай о своей жадности: ты просто так потратил кучу денег на то, чтобы торчать в салоне самолета с парашютом на плечах?

Если уже решился прыгать - то вперед. Не дай страху лишить тебя этой радости. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти навыках, которые помогут выжить в экстремальных условиях.

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