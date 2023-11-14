Что такое руны и для чего они нужны: можно ли гадать на рунах

История рун восходит к глубокой древности. Их считают магическими символами, которые могут защитить от бед и злых сил, подсказать правильный выход из сложной жизненной ситуации. Мы расскажем о происхождении рун, что такое гадание на рунах и чем оно отличается от Таро.

Гадание на рунах. Фото: Unsplash

Что такое руны

Руны представляют собой систему священной письменности, зародившуюся в древности Скандинавии, Германии и Великобритании, еще до наступления расцвета Средневековья. Рунический алфавит обычно называют футарк.

Руны пользовались популярностью у большинства германских народов, однако с течением времени их место занял латинский алфавит. В XX веке руны пережили свое "второе рождение", превратившись в объект академических исследований, а также привлекая внимание эзотерических кругов.

Происходжение рун

По легенде, руны были даром скандинавского бога Одина, который, вися девять дней и ночей, привязанный за одну ногу к мировому древу Иггдрасиль, получил таинственные знаки — руны, что переводится как "тайна".

Скандинавы заключили сакральное знание в эти символы, отражая свое мировоззрение. Каждая руна создана на основе праматрицы, графического отображения божественного древа. Это дерево – воплощение облика мира. Если у кого-то мифология говорила о китах и черепахах, несущих Землю на своих спинах, то у скандинавов мир представлял собой огромный ясень, стоящий на трех могучих корнях.

Руны не просто высекались на камне, дереве или металле – они становились воплощением силы, выражением мировоззренческой картины. Рунописи на оружии и украшениях несли в себе не только эстетику, но и силу защитных амулетов.

Почему руны так выглядят

Заимствовав большинство букв у римлян, древние германцы трансформировали их форму для максимальной удобности при вырезании или выцарапывании на дереве. Этот измененный подход придал рунам удлиненные пропорции и выразительный рубленый стиль. Классические германские руны включали только вертикальные и диагональные элементы, или "стволы" и "ветви", поскольку использование круглых или горизонтальных форм, наносимых поперек волокон дерева, было практически невозможным.





Что такое гадание на рунах

Каждая руна представляет собой магический символ, имеющий корни в священном наследии. Вместе они формируют полноценную магическую систему, способную служить как инструмент для гадания.

Гадания в рунической системе имеют две ключевые формы: расклад с одной руной и расклад с несколькими рунами. Первый вариант прекрасно подходит для простых вопросов, но если вы стремитесь к глубокому и развернутому ответу, выбирайте расклад с несколькими рунами.

Можно ли гадать на рунах

Руны можно использовать как для защиты от несчастий, так и для гадания. В древности магию рун использовали в повседневной жизни, чтобы уберечься от невзгод и нечистых сил. Рунические символы встречались на украшениях, в одежде, на оружии, даже на носах кораблей.

Несмотря на высокий уровень точности гаданий с использованием рун, овладеть их тайнами – задача сложная. Руны требуют внимательного отношения и уважения к себе. Они раскроют свою истинную силу лишь при наличии особой связи с гадающим.

Руны для гадания можно изготовить самостоятельно. Рекомендуется произносить название каждой руны и ее внутренний смысл, изготавливая и укладывая ее в специальный мешочек – это устанавливает тесные магические связи.

Ваш набор рун должен храниться в тайне, в месте, недоступном посторонним, и служить исключительно вам. Никогда не передавайте руны другим, даже близким людям.





Чем гадание на рунах отличается от Таро

В отличие от карт Таро, чтение рун — не предсказание будущего. Этот мощный инструмент активно взаимодействует с вашим подсознанием, направляя вас к решению текущих проблем и открывая потенциальные перспективы.

Руны предоставляют ясные и прямые ответы, в то время как карты Таро обладают некоторой размытостью значений. Для успешного гадания на рунах важно освоить значения символов и научиться четко интерпретировать их в различных ситуациях и раскладах. Карты Таро предоставляют более неоднозначный взгляд на вопросы.

Что означает буква Z в рунах

Руна Совило (Соулу, Соуло) – символ Старшего Футарка, которому придают значение силы, победы и солнца. Руна указывает на правильные пути в сложных ситуациях и предоставляет ценные подсказки. Это символ успеха, самореализации и творческой энергии. Руна обещает преодоление трудностей, осуществление задуманного, развитие талантов и способностей.