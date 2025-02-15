"Бесплодный" период: когда категорически запрещено сажать растения

Астрология издавна влияет на разные аспекты человеческой жизни, включая садоводство. Некоторые знаки Зодиака считаются менее благоприятными для посадки растений из-за их ассоциации с "бесплодными" или "сухими" периодами.

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Овен является огненным знаком, который считается "бесплодным" в контексте садоводства. Периоды, когда Луна находится в Овне, не способствуют посадке и пересадке растений. В это время лучше сосредоточиться на прополке, обрезке и других работах, не связанных с высадкой.

Лев также относится к огненным знакам и считается "бесплодным" и "сухим". Посадка растений во время пребывания Луны в Леве не рекомендуется, поскольку это может отрицательно повлиять на их рост. Этот период подходит для сбора урожая и борьбы с вредителями.

Стрелец , еще один огненный знак, также считается "бесплодным". Посадка во время этого знака не является оптимальной, за исключением некоторых культур, таких как чеснок, перец и яблони. Однако в целом рекомендуется избегать посадочных работ в этот период.

Близнецы являются воздушным знаком, который считается "бесплодным" в садоводстве. Посадка растений во время Луны в Близнецах не рекомендуется, поскольку это может привести к слабому росту и низкой урожайности. Это время лучше посвятить прополке и обрезке.

Водолей , как воздушный знак, также считается "бесплодным". Посадка и пересадка растений в этот период не рекомендуется. Вместо этого можно заняться обрезкой, прополкой и другими работами, не требующими посадки.

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