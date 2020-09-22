Завтрак для чемпиона: чем должен питаться настоящий мачо

Каждый мужчина хочет быть крутым мачо и пользоваться успехом у девушек. В принципе, это не так и сложно и, как и во многих других ситуациях, на помощь приходит правильное питание. Сегодня мы расскажем тебе, чем должен питаться крутой парень. Поможет нам в этом портал mport.

Мясо

Запомни только, что не следует питаться жирным мясом. Помимо традиционных стейков и котлет можно попробовать и что-то необычное. Например, арабы, с целью разжигания страсти, до сих пор едят жареных голубей и желудок верблюда.

Змея

Каждый китаец или индус тебе скажет, что мясо и кровь змеи повышают потенцию. Ученые объясняют это большим содержанием в змеином мясе белка и солей.

Рога

Это не шутка. На Руси добры молодцы часто употребяли вытяжку из оленьих рогов, а в Африке использовали порошок из рога носорога.

Орехи

В первую очередь речь идет об арахисе, фундуке и грецком орехе. А если еще смешать их с медом, да по столовой ложке регулярно за три часа до сна, то результаты превзойдут все ожидания.

Зелень

Речь идет о чабреце, зверобое, тмине, эстрагоне и анисе. Также сгодятся листья одуванчика, которые можно добавлять в салат. Только не рви те, что растут в городской черте – они токсичны.

Правильное питание - это залог успеха для каждого мачо. Также издание "Комментарии" расскажет, чем опасно для здоровья однообразное питание.

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