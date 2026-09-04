Выходные, которые все изменят: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 и 6 сентября

Астрологи советуют в эти выходные не спешить с выводами. Планетарные транзиты смещают акцент из общения и новых впечатлений на дом, близких и внутренний комфорт. В то же время, как предупреждают звезды, возможны недоразумения.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Овнам захочется действовать быстро, но лучше сначала проверить детали. В отношениях поможет откровенный разговор. 6 сентября эмоции могут усилиться – не превращайте мелкий спор в серьезный конфликт. Финансовые решения лучше отложить.

У Тельцов выходные благоприятны для наведения порядка по делам и финансам. Возможна приятная новость, связанная с работой или деньгами. В любви не требуйте от партнера мгновенного ответа – дайте человеку время.

Близнецы 5 сентября будут особенно убедительными, поэтому следует использовать этот день для переговоров и общения. На выходных захочется больше тишины. 6 сентября не реагируйте резко на критику.

Для Раков эти выходные могут оказаться эмоционально важными. Луна переходит в ваш знак, усиливая интуицию и потребность в безопасности. 6 сентября возможны резкие перепады настроения, поэтому не торопитесь с важными решениями.

Львы могут оказаться в центре внимания и получить поддержку от человека, от которого этого не ожидали. В финансах появится шанс что-то улучшить. В воскресенье не пытайтесь контролировать всех вокруг.

Планетарные аспекты помогут Девам сосредоточиться на практических вопросах. 5 сентября хорошо завершать старые дела. 6 сентября найдите время для отдыха: чрезмерная требовательность к себе может только истощить.

Весов в отношениях ожидает приятное примирение или важный разговор. Вы почувствуете, кто действительно на вашей стороне. С финансами лучше действовать осторожно и не покупать вещи только из-за эмоционального импульса.

Исходящие могут принести Скорпионам информацию, которая заставит просмотреть планы. Не торопитесь рассказывать о своих последующих шагах. В любви возможен сильный эмоциональный момент, но ревность лучше оставить в стороне.

У Стрельцов 5 сентября появится желание сменить привычный сценарий. Это хороший момент для поездки, встречи или нового опыта. В воскресенье стоит больше внимания уделить семье и не спорить по пустякам.

Рабочие вопросы могут не покидать Козерогов даже в выходные. Попытайтесь отпустить контроль. 6 сентября возможно напряжение в общении, но спокойная позиция поможет избежать конфликта.

Новое знакомство или неожиданное предложение способны заинтересовать Водолеев. В то же время, не соглашайтесь на все сразу. В воскресенье интуиция подскажет правильное направление, если вы позволите себе отстраниться от шума.

У Рыб интуиция будет работать особенно сильно. 5 сентября прислушайтесь к внутреннему голосу, но проверяйте факты. 6 сентября не разрешайте чужому настроению испортить ваш день. Для любви это неплохое время для откровенного разговора.

Напомним: портал "Комментарии" писал, у кого из знаков Зодиака в сентябре возникнут проблемы со здоровьем.



