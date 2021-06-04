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Вредные продукты для мужчин после 40 лет

Представляем вашему вниманию вредные для мужчин продукты

сегодня, 01:57
Автор:

Ольга Чародий

Диетологи рассказали о самых желанных гостях на обеденном столе настоящего мужчины. Почему? Читайте подробности в материале.  Белок, животные жиры и клетчатка являются самыми полезными продуктами для мужчин. В то же время есть продукты, которые могут "разочаровать" мужчину после 40 лет, пишет med.oboz.

Вредные продукты для мужчин после 40 лет

Мужчина (фото из открытых источников)

Пищевые красители. В сладости и выпечку часто добавляют пищевые красители, но в их составе могут быть опасны канцерогены, которые бесполезны для нашего организма. Эксперты советуют переходить на пищевые красители, которые выходят, например, из свекольного сока или сока зелени.

Соевые продукты. Полезное, на первый взгляд, растение может серьезно повлиять на гормональный баланс в мужском организме. В состав продукта входят так называемые изофлавоны. Их относят к растительным веществам, очень похожи на женские гормоны, которые мужчинам совсем ни к чему. Они могут способствовать увеличению жировых отложений в области грудных желез и других нежелательных метаморфоз.

Жирное молоко. Этот продукт содержит холестерин низкой плотности, который так же повышает выработку женских половых гормонов, а также отложения холестерина в кровеносных сосудах и развитие атеросклероза. Мужчинам следует воздержаться от жирного молока. А вот для женщин такое молоко — это незаменимый продукт.

Алкоголь. Сократить употребление алкогольных напитков нужно после 30 лет. Лимит составляет не более двух порций в день.

Как сообщали ранее как считает  исследование, до 25-30 лет мужчины выбирают  женщин по внешним  признакам, после 30- за комфортные и позитивные эмоциональные условия. Так, как пишет EurekAlert, у мужчин старше 25, на первое место выходят доверие, открытость и эмоциональную связь с партнершей. Исследователи опросили много мужчин,  пользователей сайтов знакомств,  в возрасте от 18 до 65 лет.





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Источник: https://med.oboz.ua/diet/83140-produktyi-kotoryie-vredyat-muzhchinam-chernyij-spisok.htm
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