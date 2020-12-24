Вредные химические вещества, которых следует избегать

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Седлецкая Татьяна
Фото: fresh.ru
Мышьяк
Мышьяк является известным канцерогеном, который был связан с болезнями кожи, мочевого пузыря, почек и рака легких. Мышьяк был найден в пакетированном яблочном и виноградном соках, в рисовых продуктах и самом рисе – продукты могут быть загрязнены пестицидами, содержащими мышьяк, которые просачиваются в грунтовые воды в местах, где выращивается рис.
Как избежать:
Вместо сока родители могут предложить ребенку воду, молоко или свежие фрукты.
Родители также могут ограничить количество потребления их детьми рисовых
хлопьев (не более одной порции в день), и предложить зерновые, которые содержат
значительно более низкий уровень мышьяка — пшеница, овсяная или кукурузная
крупа.
Формальдегид
Формальдегид является известным канцерогеном,
способным привести к раздражению кожи, аллергическим реакциям, включая жжение в
глазах и в горле, заложенность носа и сыпь на коже. Его можно найти в
спрессованной древесине (используется для выдвижных ящиков, шкафов и др.), в
драпировке одежды (в качестве компонента клея), а также в моющих и
косметических продуктах, в том числе в некоторых марках детских подгузников.
Как избежать:
Избегайте мебели из прессованного картона или МДФ.
Если вы покупаете мебель, обработанную
формальдегидом, закажите ее заранее, и оставьте в хорошо вентилируемом гараже
или подвале. Избегайте бытовых и предметов личной гигиены, которые имеют в
составе опасные ингредиенты или материалы, такие как кватерниум 15, бронопол,
гидантоин.
Ртуть
Воздействие ртути вызывает развитие неврологических заболеваний. Ртуть попадает в окружающую среду за счет загрязнения воздуха промышленными отходами. Когда ртуть попадает в воду, рыбы поглощают ее через жабры. Для людей основное воздействие ртути происходит за счет употребления в пищу моллюсков и большой хищной рыбы, которые накапливают более высокую концентрацию ртути в своем мясе. Старые термометры также содержат ртуть.
Как избежать:
Избегайте потребления в пищу такой крупной рыбы,
как рыба-меч, акула, королевская макрель. Если у вас есть стеклянные термометры, заполненные
ртутью, замените их новыми моделями, которые не содержат ртуть.
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