Вредные химические вещества, которых следует избегать

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Мышьяк

Мышьяк является известным канцерогеном, который был связан с болезнями кожи, мочевого пузыря, почек и рака легких. Мышьяк был найден в пакетированном яблочном и виноградном соках, в рисовых продуктах и самом рисе – продукты могут быть загрязнены пестицидами, содержащими мышьяк, которые просачиваются в грунтовые воды в местах, где выращивается рис.

Как избежать:

Вместо сока родители могут предложить ребенку воду, молоко или свежие фрукты. Родители также могут ограничить количество потребления их детьми рисовых хлопьев (не более одной порции в день), и предложить зерновые, которые содержат значительно более низкий уровень мышьяка — пшеница, овсяная или кукурузная крупа.

Формальдегид

Формальдегид является известным канцерогеном, способным привести к раздражению кожи, аллергическим реакциям, включая жжение в глазах и в горле, заложенность носа и сыпь на коже. Его можно найти в спрессованной древесине (используется для выдвижных ящиков, шкафов и др.), в драпировке одежды (в качестве компонента клея), а также в моющих и косметических продуктах, в том числе в некоторых марках детских подгузников.

Как избежать:

Избегайте мебели из прессованного картона или МДФ. Если вы покупаете мебель, обработанную формальдегидом, закажите ее заранее, и оставьте в хорошо вентилируемом гараже или подвале. Избегайте бытовых и предметов личной гигиены, которые имеют в составе опасные ингредиенты или материалы, такие как кватерниум 15, бронопол, ​​гидантоин.



Ртуть

Воздействие ртути вызывает развитие неврологических заболеваний. Ртуть попадает в окружающую среду за счет загрязнения воздуха промышленными отходами. Когда ртуть попадает в воду, рыбы поглощают ее через жабры. Для людей основное воздействие ртути происходит за счет употребления в пищу моллюсков и большой хищной рыбы, которые накапливают более высокую концентрацию ртути в своем мясе. Старые термометры также содержат ртуть.

Как избежать:

Избегайте потребления в пищу такой крупной рыбы, как рыба-меч, акула, королевская макрель. Если у вас есть стеклянные термометры, заполненные ртутью, замените их новыми моделями, которые не содержат ртуть.



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