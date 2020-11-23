Врачи доказали связь переломов и рациона человека

В рамках исследования обследовали людей, которые придерживаются разного питания.



Фото: gkbe.ru

Британские ученые из Оксфордского университета изучили и проанализировали разные рационы и установили связь между едой и переломами. Исследователи поделили всех добровольцев на 3 группы:

• Пескетарианцы - люди, которые не едят мясо, но употребляют рыбу и морепродукты.

• Веганы — люди, которые отказываются от потребления всех видов мяса, молока, яиц, мёда, а также других веществ и добавок, произведённых с использованием животных (таких, как желатин или кармин).

• Вегетарианцы — люди, которые питаются растительной и молочной пищей, с отказом от мясной пищи и пищи животного происхождения включая мясо птицы, рыбу и морепродукты, яйца.

• Люди, которые едят мясо.

Пескетарианцы, веганы и вегетарианцы приблизительно на 43% более склонны получит переломы, чем остальные. Приверженцы веганства были больше подвержены травмам и переломам костей, чем люди, которые постоянно включают мясо в свой рацион. У них фиксируется переломы шейки бедра чаще на 2,3 раза чаще, чем в остальных. Помимо шейки бедра, сторонники растительного рациона в 1,5-2 раза чаще ломали конечности. Важно отметить, что запястья все испытуемые травмировали с одинаковой частотой.

Если рассматривать переломы щиколоток и рук, то пескетарианцы на 20-30% реже их ломали, чем люди с мясным и растительным рационом. Возможно это результат употребления морепродуктов. Также пескетарианцы реже страдали ожирением.

За 20 лет исследования этого вопроса, в общей суме проанализировано данные приблизительно 55 тысяч добровольцев, половина из каких мясоеды. За это время врачи отметили 4000 переломов.

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