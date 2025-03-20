Весеннее равноденствие 2025: как энергия обновления повлияет на каждый знак зодиака

20 марта 2025 в 11:01 по киевскому времени состоится весеннее равноденствие — момент, когда день и ночь сравниваются в продолжительности, символизируя начало астрономической весны. Это событие также знаменует вход Солнца в знак Овна, открывая новый астрологический год. Энергия обновления и возрождения, присущая этому периоду, оказывает влияние на каждый знак зодиака по-своему, предоставляя возможности для роста и трансформации.

Фото: freepik

Овен (21 марта — 19 апреля)

Для Овнов весеннее равноденствие является началом личного нового года. Это время для самосовершенствования и новых начинаний. Вы почувствуете прилив энергии и мотивации, что побуждает вас добиваться поставленных целей. Воспользуйтесь этим периодом для реализации старых планов и проектов.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцы могут ощутить потребность в глубокой рефлексии и внутреннем анализе. Это благоприятное время для просмотра привычек и поведения. Сосредоточьтесь на духовном развитии и поиске внутренней гармонии. Медитация и йога могут оказаться полезными практиками в этот период.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Для Близнецов наступает период активной социальной жизни. Вы почувствуете желание расширить круг общения, установить новые контакты и восстановить старые связи. Это отличное время для командной работы и участия в коллективных проектах.

Рак (21 июня — 22 июля)

Ракам придется балансировать между личной жизнью и профессиональными обязанностями. Возможны вызовы на работе, которые потребуют вашего внимания и решимости. В то же время, не забывайте о близких — их поддержка будет незаменимой.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы почувствуют тягу к новым знаниям и впечатлениям. Это идеальное время для путешествий, обучения и расширения мировоззрения. Откройте себя для новых культур и опыта, которые обогатят вашу жизнь.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы сосредоточятся на финансовых вопросах и ресурсах. Возможно, вы просмотрите свои инвестиции или найдете новые источники дохода. Это также время для глубоких эмоциональных трансформаций и укрепления интимных отношений.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Для Весов весеннее равноденствие принесет акцент на партнерстве и отношениях. Вы можете встретить важного человека или углубить существующие связи. Сотрудничество и компромисс будут являться ключевыми аспектами этого периода.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы ощутят потребность в трансформации ежедневных привычек и рутины. Это благоприятное время для улучшения здоровья, новых полезных привычек и организации рабочего процесса.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Для Стрельцов этот период станет временем творчества и самовыражения. Вы почувствуете вдохновение заниматься любимыми хобби, искусством или спортом. Романтические отношения могут выйти на новый уровень.

Козориг (22 декабря — 19 января)

Козороги сосредоточятся на домашних делах и семейных вопросах. Возможно, вы решите заняться ремонтом, переездом или укреплением родственных связей. Стабильность и комфорт в доме станут приоритетом.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи почувствуют прилив идей и желание делиться ими с окружающими. Это отличное время для обучения, преподавания и коммуникации. Ваши слова будут иметь особый вес, поэтому используйте их мудро.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы сосредоточятся на финансовой стабильности и ценностях. Возможно, вы просмотрите свои расходы или найдете новые способы заработка. Это также время для повышения самооценки и уверенности в себе.

Читайте также: Весеннее равноденствие 20 марта 2025 года: три древних гадания