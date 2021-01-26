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Ученые назвали алкоголь, который может тренировать сердце

Этот алкоголь положительно влияет на работу сердца

сегодня, 16:50
Автор:

Кириєнко Анна

Красное вино влияет на организм как спортивная тренировка или кардионагрузка. Об этом пишет издание The Daily Meal.

Ученые назвали алкоголь, который может тренировать сердце

Какой алкоголь положительно влияет на работу сердца. Фото: vvinograd.ru

Учеными из Канады было доказано, что вино положительно влияет на организм человека и тренирует сердечно-сосудистую систему.

Происходит это из-за одного химического компонента — ресвератрола, имеющегося в кожуре красного винограда и, соответственно, в вине которое из него сделано. Эксперты подтвердили, что ресвератрол положительно влияет на сердце человека, его мышцы, а также улучшает физическую работоспособность.

Результаты исследования — достаточно важны для современной медицины. Они могут помочь тем пациентам, которые физически не могут заниматься спортом, однако имеют такое желание. Это своеобразная имитация спортивных упражнений.

Однако помочь таким образом можно только людям с ограниченными возможностями.

Ученые предупреждают, что здоровым особям не стоит заменять физические нагрузки красным вином. Хоть там и содержится такой полезный ресвератрол, в обычной дозе вина его недостаточно, чтобы компенсировать пробежку или поход в спортзал.

Исследователи уверяют, чтобы получить суточную норму физической нагрузки, надо выпивать более 100 бутылок в день. Однако в таком случае вино вряд ли принесет какую-то пользу.

Напомним, что ученые рассказали, полезно ли спать днем. С детства нас заставляли спать после обеда и говорили, что это полезно. Действительно это так, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что американские специалисты рекомендуют обращать внимание на свои руки, ведь они могут сигнализировать о наличии проблем в организме. Например, покрасневшие ладони могут быть одним из симптомов неалкогольного стеатогепатита. Что это за болезнь, читайте здесь.


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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1913940-vcheni-nazvali-alkogol-yakiy-vplivaye-na-organizm-yak-sportivne-trenuvannya
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