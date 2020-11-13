Три советы больным COVID-19 - психиатр

Трудно проводить дни без социальных контактов, близких и друзей, которые могут тебя утешить. Понимать, что ты заболел COVID-19 и самоизолироваться на некоторое время — еще труднее. Чтобы спокойно пережить этот период, психиатр Наталья Треушникова дала несколько советов.

Фото: gazetahimik

1. Меньше пользуйтесь интернетом

Если вы больны, нужно соблюдать постельный режим. Это не значит, что в постель с собой нужно брать телефон или ноутбук. Если постоянно пользоваться гаджетами, у вас может наблюдаться нарушение сна и тревожность. Лучше отложите смартфоны до тех пор, пока начнете более или менее удовлетворительно себя чувствовать.

2. Успокойтесь

Вам нужно настроить себя на позитив. Если не удается этого сделать, психиатр рекомендует практиковать дыхательные упражнения, релаксационные техники, аудиметодики. Позвоните человеку, который вас утешит. Переосмыслите ситуацию.

3. Занимайте себя интересными делами

Когда вам станет лучше, займитесь тем, на что никогда не хватало времени. При этом не перегружайте себя. Прочитайте все книги на полках, порисуйте, займитесь саморазвитием.

В случае, если вы чувствуете слабость или впали в депрессию, психиатр рекомендует обратиться к специалисту в онлайн-режиме или по телефону.

А сайт "Комментарии" желает крепкого здоровья и рекомендует прочитать, как следует питаться, если заболели COVID-19.





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