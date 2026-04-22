logo

BTC/USD

78055

ETH/USD

2390.88

USD/UAH

44.12

EUR/UAH

51.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спите по 8 часов и все равно "разбиты": почему не хватает ночи на отдых
НОВОСТИ

Спите по 8 часов и все равно "разбиты": почему не хватает ночи на отдых

Усталость, которая не проходит: что на самом деле ворует вашу энергию даже после полноценного сна.

22 апреля 2026, 10:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Многие убеждены: если ложиться раньше и спать не менее 7–8 часов, организм обязательно восстановится. Но на практике все иначе – даже после “правильного” сна по утрам остается чувство истощения, тяжесть в теле и полное отсутствие энергии.

Ложитесь рано, но не отдыхаете – эксперты объяснили главную ошибку миллионов людей

Как сообщают " Комментарии ", эксперты объясняют: проблема не в продолжительности сна, а в его качестве и ежедневных привычках, незаметно разрушающих восстановление организма.

Смартфон перед сном – главный враг отдыха

Одна из самых распространенных причин хронической усталости – использование гаджетов перед сном. Экраны излучают синий свет, подавляющий выработку мелатонина.

Именно этот гормон отвечает за засыпание и глубину сна. Когда его уровень снижается, организм не переключается в режим отдыха.

В результате человек засыпает, но сон становится поверхностным и не дает полного обновления.

Сбитый режим: тело не понимает, когда отдыхать

Еще одна критическая проблема – нерегулярный график. Если сегодня вы ложитесь в 22:00, а завтра – после полуночи, биологические часы просто сбиваются.

Даже при достаточном количестве часов организм не успевает синхронизировать процессы обновления. Это приводит к постоянной усталости, даже если формально вы "выспались".

Стресс, который не выключается ночью

Современный человек редко отдыхает по-настоящему. Даже во время сна мозг продолжает обрабатывать информацию, переживания и тревоги.

Это означает, что организм не переходит в глубокую фазу обновления. Человек может спать всю ночь, но просыпаться так, будто не спал совсем.

Неправильные условия для сна

Температура, свет и шум – часто недооценивающие факторы. Слишком тёплая комната, свет от улицы или даже слабый шум могут снижать качество сна.

Даже если вы не просыпаетесь, организм реагирует на эти раздражители и не погружается в глубокие фазы сна.

Еда и напитки, которые "воруют" восстановление

Кофе, энергетики или тяжелый ужин перед сном стимулируют нервную систему. Организм остается активным, когда должен отдыхать.

В результате сон становится менее эффективным, а утром появляется чувство усталости.

Почему это опасно

Хроническая усталость – это не просто дискомфорт. Она оказывает влияние на концентрацию, память, иммунитет и даже эмоциональное состояние.

Со временем это может приводить к серьезным проблемам со здоровьем и снижению качества жизни.

Что реально помогает

Эксперты советуют начать с базовых изменений. Отложить гаджеты хотя бы за час до сна, ложиться в одно и то же время, проветривать комнату и создать спокойный вечерний ритуал.

Даже такие простые шаги могут существенно улучшить качество сна уже через несколько дней.

Главное, что стоит понять – недосып часто связан не с количеством часов, а с тем, как именно вы спите. И именно ежедневные привычки определяют, проснетесь ли вы бодрыми или снова почувствуете усталость с самого утра.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости