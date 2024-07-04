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Смертельная угроза: лихорадка Западного Нила атакует туристов в Европе

Вирусная угроза в жарких странах: как защититься от лихорадки Западного Нила

сегодня, 18:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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В этом году туристам, которые планируют отдыхать в Испанию и Италию, стоит быть особенно осторожными. В Севилье и Модене уже зафиксированы случаи заражения лихорадкой Западного Нила, опасным заболеванием, передающимся через комариные укусы.

Смертельная угроза: лихорадка Западного Нила атакует туристов в Европе

Лихорадка Западного Нила атакует туристов в Европе

Лихорадка Западного Нила может вызвать жар, боли в теле, сыпь и даже рвоту. В тяжелых случаях заболевание приводит к мышечной слабости, судорогам и параличу.

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) подтверждает, что заболевание не было завезено из других стран, а развивается местно. В прошлом году в Европе было зафиксировано 713 случаев заболевания, из которых 67 закончились смертью.

Чтобы защитить себя, туристам рекомендуется использовать репелленты, носить одежду с длинными рукавами и штанами, особенно в вечернее время, когда комары наиболее активны.

Важно отметить, что рост числа случаев заражения лихорадкой денге также вызывает беспокойство среди здравоохранительных властей Европы, особенно в контексте широкого распространения азиатских тигровых комаров, которые являются переносчиками этой болезни.

Таким образом, планируя отпуск в Европе, следует серьезно подходить к вопросам своей безопасности и здоровья, особенно учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию. Обдумывание мер предосторожности и внимательное отношение к собственному здоровью поможет избежать возможных рисков и насладиться отдыхом без неприятных последствий.

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Источник: https://www.unian.net/tourism/news/v-strany-evropy-probralsya-eshche-odin-opasnyy-virus-kotoryy-raznosyat-tigrovye-komary-12686211.html
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