Скажи депрессии нет - эксперты назвали естественные антидепрессанты

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Дмитрий Симоненко
Настроение –
это позитивные либо негативные эмоции. Когда вы в хорошем расположении духа, в
вас чувствуется заряд бодрости, вы готовы перевернуть горы и свершить подвиги.
При плохом настроении, напротив, вы испытываете дефицит энергии, вас раздражают
даже мелочи. О том, как поддерживать приподнятое настроение духа, пишет Голос.
Хорошее
настроение способствует гибкости ума, креативности и способности решать
проблемы, кроме того, улучшается работоспособность.
За
приподнятое расположение духа отвечает гормон счастья – серотонин. Также он
снижает чувство тревоги и нервозность.
А люди,
постоянно пребывающие в депрессивном настроении, скорее всего, страдают от
нехватки этого гормона. Возможно, они такими родились — генетическая
предрасположенность, когда нехватка веществ, определяющих настроение и свойства
личности, является врожденной.
Также
способствуют дефициту выработки серотонина прием определенных препаратов, такие
как антигистаминные препараты, снотворное, транквилизаторы. Нехватка белка в
пище, чрезмерное употребление стимуляторов и проблемы с сахаром в крови также вызывают
ухудшение настроения.
Для того чтобы держать уровень серотонина в норме, необязательно прибегать к
медицинским препаратам. Можно попробовать обойтись и естественными
антидепрессантами.
За хорошее
настроение везде и всегда отвечает качественное питание. Питательная еда не
дает нам страдать от голода и обеспечивает запасы организма необходимыми
витаминами и микроэлементами для исправного функционирования организма. Производство
серотонина, допамина, норэпинефрина, эпинефрина и эндорфина и других важных
нейромедиаторов зависит от количества и качества питательных веществ,
поступающих в организм.
Физические
упражнения. При физической нагрузке начинается активное выделение серотонина и допамин.
Здоровый
сон. Недостаток сна способствует дефициту серотонина.
Кроме всего
вышеперечисленного существует множество способов избежать депрессии – хобби,
шоппинг, общение, танцы и музыка, поход в кино, домашние любимцы и наблюдение
за ними. Многое может улучшать настроение. Список практически бесконечен. Но вывод можно
сделать один – умейте наслаждаться жизнью!
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