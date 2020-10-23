Скажи депрессии нет - эксперты назвали естественные антидепрессанты

Настроение – это позитивные либо негативные эмоции. Когда вы в хорошем расположении духа, в вас чувствуется заряд бодрости, вы готовы перевернуть горы и свершить подвиги. При плохом настроении, напротив, вы испытываете дефицит энергии, вас раздражают даже мелочи. О том, как поддерживать приподнятое настроение духа, пишет Голос.



Хорошее настроение способствует гибкости ума, креативности и способности решать проблемы, кроме того, улучшается работоспособность.

За приподнятое расположение духа отвечает гормон счастья – серотонин. Также он снижает чувство тревоги и нервозность.

А люди, постоянно пребывающие в депрессивном настроении, скорее всего, страдают от нехватки этого гормона. Возможно, они такими родились — генетическая предрасположенность, когда нехватка веществ, определяющих настроение и свойства личности, является врожденной.

Также способствуют дефициту выработки серотонина прием определенных препаратов, такие как антигистаминные препараты, снотворное, транквилизаторы. Нехватка белка в пище, чрезмерное употребление стимуляторов и проблемы с сахаром в крови также вызывают ухудшение настроения.

Для того чтобы держать уровень серотонина в норме, необязательно прибегать к медицинским препаратам. Можно попробовать обойтись и естественными антидепрессантами.

За хорошее настроение везде и всегда отвечает качественное питание. Питательная еда не дает нам страдать от голода и обеспечивает запасы организма необходимыми витаминами и микроэлементами для исправного функционирования организма. Производство серотонина, допамина, норэпинефрина, эпинефрина и эндорфина и других важных нейромедиаторов зависит от количества и качества питательных веществ, поступающих в организм.

Физические упражнения. При физической нагрузке начинается активное выделение серотонина и допамин.

Здоровый сон. Недостаток сна способствует дефициту серотонина.

Кроме всего вышеперечисленного существует множество способов избежать депрессии – хобби, шоппинг, общение, танцы и музыка, поход в кино, домашние любимцы и наблюдение за ними. Многое может улучшать настроение. Список практически бесконечен. Но вывод можно сделать один – умейте наслаждаться жизнью!

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