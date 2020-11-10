Самые опасные блюда американского фастфуда

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Фирменный горячий шоколад с лесным орехом из "Старбакса"

Этот напиток содержит 550 калорий – четверть рекомендуемой суточной нормы. Также в напитке содержится немало сахара – 62 грамма на порцию. Как и в случае со всем сладким, такой шоколад необходимо пить в меру – чрезмерное потребление сахара ведет к набору веса и повреждению печени, поскольку жир накапливается именно в этом органе, что в свою очередь ведет к воспалению.

Большая тарелка на завтрак из Макдональдса

Омлет, котлета и сосиски, три горячих блинчика, пирожное, масло, сироп и драник содержат более 192 % рекомендуемой суточной нормы холестерина. В таком блюде 1090 калорий, 2150 мг натрия и 575 мг холестерина.

Салат из жареной курицы панко

Вы вероятно удивитесь, что в салате может быть 1130 калорий. Но что, если в состав такого салата входит авокадо, салат-ромен, крошеный сыр с плесенью, жареная курица панко, сухарики, жареный лук, оливковое масло и уксус? Неудивительно, что такое блюдо содержит 81 г жира, 2005 мг натрия и 100 мг холестерина, большое количество которого может отрицательно сказаться на сердечнососудистой системе.

Тройной Воппер из Бургер Кинг

Бургеры из фастфуд-ресторанов содержат 50 % воды и только от 2 до 14 % мяса. Что еще? Химические наполнители и консерванты. Три так называемые говяжьи котлеты с насыпью салата, томатов, лука, соленых огурцов и кетчупа между двумя толстыми половинками кунжутной булки – тройной Воппер содержит 1160 калорий, а также ужасающие 1050 мг натрия и 170 мг холестерина на порцию. Чтобы сжечь столько калорий, вам придется сделать 2000 приседаний.

Карнитас Буррито из Чипотли

Если верить таблице "Чипотли" с указанием пищевой ценности, блюдо из карнитас, бобов, салата, белого риса, томатного соуса сальса, кукурузного соуса сальса, сыра, гуакамоле, овощей фахитос и сметаны содержит 1365 калорий. Лучше сразу надевайте кроссовки, ведь вам придется пробежать почти 3,5 часа, чтобы сжечь эти калории.

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