Самые опасные блюда американского фастфуда

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Седлецкая Татьяна
Фото: 4tololo
Фирменный
горячий шоколад с лесным орехом из "Старбакса"
Этот напиток содержит 550 калорий – четверть
рекомендуемой суточной нормы. Также в напитке содержится немало сахара – 62
грамма на порцию. Как и в случае со всем сладким, такой шоколад необходимо пить
в меру – чрезмерное потребление сахара ведет к набору веса и повреждению
печени, поскольку жир накапливается именно в этом органе, что в свою очередь
ведет к воспалению.
Большая
тарелка на завтрак из Макдональдса
Омлет, котлета и сосиски, три горячих блинчика, пирожное,
масло, сироп и драник содержат более 192 % рекомендуемой суточной нормы
холестерина. В таком блюде 1090 калорий, 2150 мг натрия и 575 мг холестерина.
Салат
из жареной курицы панко
Вы вероятно удивитесь, что в салате может быть 1130
калорий. Но что, если в состав такого салата входит авокадо, салат-ромен,
крошеный сыр с плесенью, жареная курица панко, сухарики, жареный лук, оливковое
масло и уксус? Неудивительно, что такое блюдо содержит 81 г жира, 2005 мг
натрия и 100 мг холестерина, большое количество которого может отрицательно
сказаться на сердечнососудистой системе.
Тройной
Воппер из Бургер Кинг
Бургеры из фастфуд-ресторанов содержат 50 % воды и только
от 2 до 14 % мяса. Что еще? Химические наполнители и консерванты. Три так
называемые говяжьи котлеты с насыпью салата, томатов, лука, соленых огурцов и
кетчупа между двумя толстыми половинками кунжутной булки – тройной Воппер
содержит 1160 калорий, а также ужасающие 1050 мг натрия и 170 мг холестерина на
порцию. Чтобы сжечь столько калорий, вам придется сделать 2000 приседаний.
Карнитас
Буррито из Чипотли
Если верить таблице "Чипотли" с указанием пищевой
ценности, блюдо из карнитас, бобов, салата, белого риса, томатного соуса
сальса, кукурузного соуса сальса, сыра, гуакамоле, овощей фахитос и сметаны
содержит 1365 калорий. Лучше сразу надевайте кроссовки, ведь вам придется
пробежать почти 3,5 часа, чтобы сжечь эти калории.
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