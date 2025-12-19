logo

Сало на троне: как украинский деликатес победил другие "полезные завтраки"
commentss НОВОСТИ Все новости

Сало на троне: как украинский деликатес победил другие "полезные завтраки"

Нутрициологи развенчали миф: украинское сало оказалось полезнее привычного сливочного масла.

19 декабря 2025, 02:36
Автор:
Проніна Анна

В течение десятилетий сливочное масло считали образцом "правильного" жира, а сало – почти врагом сердца. Но современные данные по нутрициологии кардинально меняют представление : по содержанию холестерина и составу жирных кислот традиционное украинское сало неожиданно выходит победителем.

Лучше съесть кусок сала: какой продукт оказался очень вредным

Как объясняют специалисты, ключевая разница – в происхождении продуктов. Сливочное масло является концентрированным молочным жиром , проходящим технологическую переработку. Сало же – натуральный животный жир , структура которого почти не меняется, что делает его биохимически более стабильным.

Сухие цифры выглядят еще более убедительно.
В 100 граммах сливочного масла содержится около 215 мг холестерина , тогда как в сале – примерно 94 мг , то есть более чем вдвое меньше.

Кроме того, масло почти наполовину состоит из насыщенных жирных кислот, избыток которых связывается с сердечно-сосудистыми рисками. В сале их доля ниже – около 39% , а доминирует олеиновая кислота (омега-9) , поддерживающая эластичность сосудов. Ее содержание в сале почти вдвое выше, чем в масле.

Отдельное преимущество сала – арахидоновая кислота , необходимая для работы мозга, сердца, почек и зрения. В сале ее около 2% , тогда как в сливочном масле – всего 0,2% . Также сало содержит больше селена , который играет немаловажную роль в иммунной защите и антиоксидантных процессах.

Есть и практический бонус: сало лучше ведет себя во время жарки. Благодаря более высокой температуре плавления оно не образует бензпирен – опасный канцероген, появляющийся при перегреве некоторых жиров.

Эксперты отмечают: сливочное масло не является "злом", но его следует употреблять ограниченно , добавляя небольшие порции в готовые блюда. А сало, при умеренном потреблении, оказывается не только частью украинской гастрономической традиции, но и более сбалансированным источником животного жира , чем привычное масло.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что нехватка сил после работы может быть следствием несбалансированного питания, поэтому эксперты объясняют, какие продукты его поддерживают, а какие истощают.



