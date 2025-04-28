logo

BTC/USD

94719.65

ETH/USD

1794.14

LTC/USD

86.28

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

47.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг ЗОЖ Результат будет ужасным: когда не стоит заниматься спортом
commentss НОВОСТИ Все новости

Результат будет ужасным: когда не стоит заниматься спортом

Самое плохое время для занятий спортом: когда тренировки будут неэффективными

сегодня, 16:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Выбор времени для тренировки имеет значение не только для продуктивности, но и для здоровья. Исследования свидетельствуют, что определенные периоды суток могут снижать эффективность занятий или даже вредить организму.

Результат будет ужасным: когда не стоит заниматься спортом

Спорт. Иллюстративное фото

Интенсивные тренировки поздно вечером, особенно за час до сна, могут нарушить качество отдыха. Повышение уровня кортизола и адреналина активизирует нервную систему, затрудняя засыпание. Кроме того, высокий уровень кортизола вечером может ингибировать выработку гормона роста, что важно для мышечного восстановления. Рекомендуется завершать тренировку не менее чем за 2 часа до сна.

Тренировки сразу после пробуждения, без соответствующего разогрева и завтрака, могут быть неэффективными и опасными. Тело еще не готово к нагрузкам: мышцы и суставы не разогретые, уровень энергии низкий. Это повышает риск травм и снижает производительность. Рекомендуется дать организму время на пробуждение, легкий завтрак и разминку перед тренировкой.

С 17:00 до 20:00 часов спортзалы часто переполнены. Ожидание оборудования, шум и теснота могут снижать концентрацию и мотивацию. Это приводит к менее эффективным тренировкам и потенциальному риску травм из-за спешки или неправильного использования оборудования.

После длительного сидения, например после рабочего дня, мышцы и суставы могут быть скованными. Внезапная интенсивная тренировка без должной разминки может привести к травмам. Рекомендуется перед тренировкой провести динамическую разминку или легкое кардио для подготовки тела к нагрузкам.

Занятия на пустой желудок могут привести к быстрой усталости, головокружению и снижению эффективности. Кроме того, тренировки сразу после большого приема пищи могут вызвать дискомфорт, тошноту и производительность. Оптимально тренироваться через 1–2 ч после легкого приема пищи.

Напомним: портал "Комментарии" писал об идеальном времени для занятий спортом.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости