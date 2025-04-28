Результат будет ужасным: когда не стоит заниматься спортом

Выбор времени для тренировки имеет значение не только для продуктивности, но и для здоровья. Исследования свидетельствуют, что определенные периоды суток могут снижать эффективность занятий или даже вредить организму.

Спорт. Иллюстративное фото

Интенсивные тренировки поздно вечером, особенно за час до сна, могут нарушить качество отдыха. Повышение уровня кортизола и адреналина активизирует нервную систему, затрудняя засыпание. Кроме того, высокий уровень кортизола вечером может ингибировать выработку гормона роста, что важно для мышечного восстановления. Рекомендуется завершать тренировку не менее чем за 2 часа до сна.

Тренировки сразу после пробуждения, без соответствующего разогрева и завтрака, могут быть неэффективными и опасными. Тело еще не готово к нагрузкам: мышцы и суставы не разогретые, уровень энергии низкий. Это повышает риск травм и снижает производительность. Рекомендуется дать организму время на пробуждение, легкий завтрак и разминку перед тренировкой.

С 17:00 до 20:00 часов спортзалы часто переполнены. Ожидание оборудования, шум и теснота могут снижать концентрацию и мотивацию. Это приводит к менее эффективным тренировкам и потенциальному риску травм из-за спешки или неправильного использования оборудования.

После длительного сидения, например после рабочего дня, мышцы и суставы могут быть скованными. Внезапная интенсивная тренировка без должной разминки может привести к травмам. Рекомендуется перед тренировкой провести динамическую разминку или легкое кардио для подготовки тела к нагрузкам.

Занятия на пустой желудок могут привести к быстрой усталости, головокружению и снижению эффективности. Кроме того, тренировки сразу после большого приема пищи могут вызвать дискомфорт, тошноту и производительность. Оптимально тренироваться через 1–2 ч после легкого приема пищи.

Напомним: портал "Комментарии" писал об идеальном времени для занятий спортом.



