Разбор популярного мифа о пользе Омега-3

Рыбий жир и добавки с омега-3 жирными кислотами давно имеют репутацию средства для укрепления сердца, мозга и зрения. Однако большинство этих представлений не подтверждаются современными научными изысканиями. Об этом пишет Der Spiegel, анализируя результаты обширных медицинских осмотров и метаанализов.

Польза и вред от рыбьего жира

Известность капсул из омега-3 ведет начало в 1970-х годах, когда исследования образа жизни инуитов привели к предположению, что потребление жирной рыбы и морепродуктов защищает их от сердечно-сосудистых заболеваний. Позже эти выводы были пересмотрены и отчасти опровергнуты, однако именно эта гипотеза сделала омега-3 одними из самых популярных диетических добавок в мире.

Омега-3 жирные кислоты – эйкозапентаеновая (EPA), докозагексаеновая (DHA) и альфа-линоленовая (ALA) – действительно необходимы организму. Они входят в состав клеточных мембран, участвуют в работе нервной системы, регулируют воспалительные процессы и влияют на свертываемость крови. В то же время, наличие биологической функции не означает, что дополнительный прием в виде капсул автоматически приносит пользу.

По данным исследований, добавки омега-3 не демонстрируют убедительной эффективности для профилактики сердечных приступов, инсультов или улучшения состояния после перенесенных сердечно-сосудистых событий. Исключение составляют люди с повышенным уровнем триглицеридов: в таких случаях высокие дозы омега-3 могут снижать их показатели, но только при медицинских показаниях.

Также не найдены достаточные доказательства пользы омега-3 в профилактике деменции, улучшении памяти, лечении депрессии, синдрома дефицита внимания с гиперактивностью или ревматических заболеваний. Лишь при одном из подтипов возрастной макулярной дегенерации зафиксирован незначительный положительный эффект.

Несмотря на общую безопасность, добавки из омега-3 в высоких дозах могут иметь побочные эффекты. Среди них повышение риска фибрилляции предсердий, усиление кровотечений, а в отдельных случаях даже рост уровня "плохого" LDL-холестерина. Именно поэтому Немецкий институт оценки рисков рекомендует не превышать 1,5 г омега-3 в сутки без консультации с врачом.

Специалисты отмечают, что потребности организма в омега-3 обычно легко покрываются обычным питанием. Альфа-линоленовая кислота содержится в льняном и рапсовом масле, грецких орехах и семенах, а EPA и DHA — в жирной рыбе, в частности сельди, лососе, макрели и тунце. Одной-двух порций рыбы в неделю обычно достаточно для здорового человека.

Дополнительные рекомендации касаются преимущественно беременных женщин и кормящих матерей: им советуют получать около 200 мг DHA в сутки, желательно из продуктов питания. Для большинства других людей при сбалансированном рационе потребности в омега-3 полностью удовлетворяются без капсул.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Киевской области новорожденному ребенку ошибочно ввели около 20 доз вакцины БЦЖ вместо одной, а также одновременно привили против гепатита.