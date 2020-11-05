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Пять типов мужчин, которых можно встретить в тренажерке

Во время перерывов между подходами ты наверняка обращал внимание на этих немного странных людей

сегодня, 17:25
Автор:

Павел Зинченко

В спортзал ходят разные люди — мужчины и женщины, молодые и старые, худые и толстые. Это как будто небольшая вселенная, со своими героями и мерзавцами. Сегодня мы расскажем тебе о нескольких необычных типах мужчин, которых можно встретить во время тренировки в спортзале. 

Пять типов мужчин, которых можно встретить в тренажерке

Кого можно встретить в спортзале

Желающие познакомиться

Желающие познакомиться с девушкой часто приходят в спортзал. Как правило, это молодые парни, которые пытаются найти себе девушку. Но также это могут быть и женщины после 30, которые хотят закадрить тренера.

Дедушки

Солидные мужчины после 50-ти. Они, как правило, знают все азы, делают каждое упражнение качественно, но при этом берегут себя и не перенапрягаются.

Отец-сын

Часто в зал приходят отцы со своими сыновьями. Отец дает чаду безчисленные советы, что и как делать.

Деловые

Они каждую свободную минуту проводят на телефоне. Они — важные люди, все время решают глобальные проблемы. Тренажерный зал — это скорее второй офис для них.

Чудаки

Как правило, они привлекают к себе внимание своим странным внешним видом. Либо они одеты в повседневную одежду вместо спортивной, либо у них какие-то необычные аксессуары, которые бросаются в глаза.

Как правило, эти люди абсолютно безобидны и не создадут проблем для тех, кто пришел потренироваться. Они являются неотъемлемой частью любого спортзала, поэтому с их присутствием следует смириться. Также издание "Комментарии" расскажет, как познакомиться с девушкой в спортзале.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/fitness/741766-kogo-mozhno-vstretit-v-trenazherke-10-samyh-tipichnyh-personazhej
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