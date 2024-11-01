Пять стран, где невозможно уложиться в бюджет: где тратят больше всего

Планируя путешествие, многие туристы стараются тщательно рассчитать бюджет. Однако есть страны, где расходы всегда оказываются выше ожидаемых. Причины могут быть разными – от увлечения местной кухней до привлекательных сувениров, которые хочется привезти домой. Предлагаем список из 10 стран, где туристам бывает сложно удержаться от дополнительных расходов.

ТОП-5 стран, в которых туристы превышают бюджетные планы

1. Швейцария

В самом сердце Европы Швейцария славится горами, озерами и уровнем жизни, что отражается в высоких ценах. Даже при коротком путешествии расходы на проживание, питание и развлечения могут существенно превысить бюджет. Туристы признаются, что часто оставляют здесь больше, чем планировали, подвергаясь искушению местной кухни и посещению альпийских курортов.

2. Норвегия

Это страна невероятной природы и увлекательных пейзажей, но и один из самых дорогих в Европе. Здесь все – от чашки кофе до размещения в отеле – стоит немало. Большинство туристов, приезжающих насладиться фьордами и северным сиянием, быстро осознают, что бюджет придется пересмотреть.

3. Япония

Япония привлекает туристов культурными традициями и технологичными новинками. Однако стоимость транспорта, питания и разнообразных мероприятий, таких как посещение тематических парков или гейш-шоу, делает страну дорогой для большинства гостей. Несмотря на желание удержаться в бюджете, многие возвращаются с пустыми кошельками.

4. Исландия

Туристический бум в Исландии привел к росту цен. Особенно это касается жилья и питания, а также стоимости аренды автомобиля, необходимого для путешествий по стране. Природные локации, такие как водопады и вулканы, захватывают, но и побуждают потратить больше, чтобы увидеть еще больше.

5. Новая Зеландия

Удаленность Новой Зеландии делает ее дорогостоящей во всех аспектах, от перелетов до цен на местные услуги. Однако природа здесь настолько поразительна, что туристы готовы тратить на дополнительные туры и транспорт. Большинство возвращаются домой с расходами, превышающими первоначальные планы.

Эти страны, несмотря на свою дороговизну, оставляют у туристов незабываемые впечатления и стремление вернуться. Однако важно знать, что даже тщательное планирование бюджета может не обеспечить предполагаемые расходы в таких местах.