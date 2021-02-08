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Пять необычных мужских способа быстро похудеть к весне

Настало время готовить свое тело к походу на пляж

сегодня, 16:19
Автор:

Павел Зинченко

Зима в самом разгаре, но как и все в этом мире, она закончится. Именно поэтому многим мужчинам стоит задуматься о том, как бы побыстрее убрать выросшее за зиму брюхо, чтобы потом эффектно выглядеть на пляже. Мы дадим тебе несколько весьма необычных советов по этому поводу.

Пять необычных мужских способа быстро похудеть к весне

Как похудеть быстро

Ешь одной левой
Конечно, ты будешь выглядеть так же неук­люже, как человек, мастурбирующий ногой. Зато, держа ложку в непривычной руке, ты израсходуешь больше калорий, чем обычно, а это все равно что меньше съесть. Кстати, не надейся, что мы забудем уточнить: если ты левша — ешь правой рукой.
Добавляй белки в углеводы
Чистые углеводы (картошка, хлеб, макароны) расщепляются быстро, и на пользу организму это не идет. Но стоит покрошить в лапшу мясо, яйцо или творог — и содержащийся в них белок тут же уменьшит вред и приостановит выброс сахара в кровь. А еще союз белков и углеводов быстрее насыщает.
Выработай привычку
Согласно стэнфордским исследованиям полувековой давности (их, впрочем, с тех пор так никто и не опроверг), привычка, в том числе пищевая, закрепляется у человека за 21 день. Попробуй три недели не есть сдобу (для начала хотя бы ее). Шанс, что потом ее тебе уже и не захочется, довольно велик.
Забудь про жвачку
По данным агентства "Ромир", жвачку любят 83% населения нашей страны. А ведь все взрослые люди и должны бы знать, что во время жевания в ЖКТ поступает энное количество воздуха, вызывающего тяжесть в желудке. Ликвидировать ее проще всего внеплановой трапезой. Оно тебе надо?
Ешь чаще
Но меньше. В сущности, ты можешь утолять голод хоть семь раз в день, лишь бы порция была не больше котенка — в смысле, желудка. А авральное переедание чревато растяжением его стенок. Чем сильнее растянут желудок, тем больше пищи тебе будет нужно со временем, чтобы его заполнить.
Эти советы помогут тебе привести себя в форму. Главное – не здавайся и у тебя все получится. Также издание "Комментарии" расскажет, о пяти привычках правильного перекуса, которые помогут быстрее похудеть.


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Источник: https://www.maximonline.ru/skills/health/_article/25-sposobov-bystro-sxudnut/
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