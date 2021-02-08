Пять необычных мужских способа быстро похудеть к весне

Зима в самом разгаре, но как и все в этом мире, она закончится. Именно поэтому многим мужчинам стоит задуматься о том, как бы побыстрее убрать выросшее за зиму брюхо, чтобы потом эффектно выглядеть на пляже. Мы дадим тебе несколько весьма необычных советов по этому поводу.

Как похудеть быстро

Ешь одной левой

Конечно, ты будешь выглядеть так же неук­люже, как человек, мастурбирующий ногой. Зато, держа ложку в непривычной руке, ты израсходуешь больше калорий, чем обычно, а это все равно что меньше съесть. Кстати, не надейся, что мы забудем уточнить: если ты левша — ешь правой рукой.

Добавляй белки в углеводы

Чистые углеводы (картошка, хлеб, макароны) расщепляются быстро, и на пользу организму это не идет. Но стоит покрошить в лапшу мясо, яйцо или творог — и содержащийся в них белок тут же уменьшит вред и приостановит выброс сахара в кровь. А еще союз белков и углеводов быстрее насыщает.

Выработай привычку

Согласно стэнфордским исследованиям полувековой давности (их, впрочем, с тех пор так никто и не опроверг), привычка, в том числе пищевая, закрепляется у человека за 21 день. Попробуй три недели не есть сдобу (для начала хотя бы ее). Шанс, что потом ее тебе уже и не захочется, довольно велик.

Забудь про жвачку

По данным агентства "Ромир", жвачку любят 83% населения нашей страны. А ведь все взрослые люди и должны бы знать, что во время жевания в ЖКТ поступает энное количество воздуха, вызывающего тяжесть в желудке. Ликвидировать ее проще всего внеплановой трапезой. Оно тебе надо?

Ешь чаще

Но меньше. В сущности, ты можешь утолять голод хоть семь раз в день, лишь бы порция была не больше котенка — в смысле, желудка. А авральное переедание чревато растяжением его стенок. Чем сильнее растянут желудок, тем больше пищи тебе будет нужно со временем, чтобы его заполнить.

Эти советы помогут тебе привести себя в форму. Главное – не здавайся и у тебя все получится. Также издание "Комментарии" расскажет, о пяти привычках правильного перекуса, которые помогут быстрее похудеть.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!