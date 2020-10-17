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Простой способ дезинфекции зубной щетки между использованием

Исследования показывают, что более 100 миллионов микробов, включая кишечную палочку, стафилококк и вирус простого герпеса, могут жить в щетине зубной щетки. Но не стоит паниковать - существует простой и действенный способ, как продезинфицировать щетку между использованиями.

сегодня, 14:21
Автор:

Седлецкая Татьяна


Простой способ дезинфекции зубной щетки между использованием

Фото: shutterstock

Многие из нас просто ополаскивают головку зубной щетки проточной водой после использования, не задумываясь о том, что остается в ее щетине. Но чтобы предотвратить скопление бактерий, этого недостаточно.

Простой способ продезинфицировать головку зубной щетки — замачивать ее в спиртовой антибактериальной жидкости для полоскания рта не реже одного раза в неделю. Для начала налейте немного раствора в чашку (не окунайте щетку в бутылку) и дайте щетине впитать жидкость в течение 15 минут.

Уход между использованиями

После чистки зубов тщательно промойте щетину теплой проточной водой, чтобы удалить остатки зубной пасты, частицы пищи или мусор. Стряхните излишки воды со щетины, затем поместите зубную щетку в вертикальное положение, чтобы она высохла. У вас может возникнуть соблазн прикрыть зубную щетку специальным колпачком, но эксперты не советуют этого делать, ведь замкнутая влажная среда способствует большему росту микроорганизмов.

Как часто необходимо менять зубную щетку?

Независимо от того, насколько хорошо вы ухаживаете за своей зубной щеткой, в конечном итоге вам все равно придется ее выбросить. Большинство экспертов рекомендуют менять зубную щетку или насадку для электрической щетки каждые три-четыре месяца. Некоторые стоматологи рекомендуют смену щетки даже каждые восемь недель – это не только минимизирует скопление бактерий, новая прочная щетина также является наиболее эффективной при очистке зубов.


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