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Не забывайте об этом на дорожке в спортзале, если не хотите лишних проблем

Если вы любите бегать на дорожке в спортзале, не забывайте о 5 важных вещах

сегодня, 15:47
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Кравцев Сергей

Эксперты назвали восемь важных вещей, о которых стоит помнить, чтобы сделать тренировку максимально полезной.

Не забывайте об этом на дорожке в спортзале, если не хотите лишних проблем

Тренировки. Фото: из открытых источников

Одна из самых больших ошибок, которую допускают новички тренажерного зала — это пропускать разминку и отдых. Но отказ от этих частей тренировки не принесет вам никакой пользы.

Разминка разогревает и расслабляет мышцы. Цель состоит в том, чтобы облегчить тренировку, чтобы тело не чувствовало напряжения или шока. Отдых после пробежки является не менее важным, поскольку это облегчает тренировку. Отказ от этого часто приводит к головокружению. Это связано с тем, что частота сердечных сокращений не нормализуется.

Как и в любой новой тренировке, важно не спешить. Если вы начинающий бегун, вы не можете эффективно переходить сразу к быстрым и длинным пробежкам. Даже, если вы опытный бегун, советуем не настаивать постоянно на интенсивных, продвинутых уровнях. Боль, чрезмерная болезненность мышц и повышенная частота сердечных сокращений в состоянии покоя означает, что вам нужно остановиться, отдохнуть и пересмотреть свой режим упражнений.

Беговые дорожки имеют два основных элемента: скорость и наклон. Многие бегуны сосредотачиваются на скорости, забывая, что добавление наклона может быть очень полезным.

Это не только усложняет вашу тренировку, но и нацеливает на другие части тела, чем ходьба или бег по ровной поверхности. Не бегите на нулевом проценте наклона во время каждой тренировки. Попробуйте включить разные проценты наклона, и это поможет вам стать лучшим бегуном и спортсменом.

Старайтесь не опираться на бока беговой дорожки, ведь это может мешать вам раскрыть ваш потенциал. Это также вредит осанке и неправильно распределяет вес между ногами.

Если вы хватаетесь за поручни, то, скорее всего, двигаетесь на слишком большой скорости. Снизьте уровень и сосредоточьтесь на совершенствовании своей формы. Ваши руки должны быть по бокам под углом 90 градусов, параллельно ногам. Избегайте резких раскачивающих движений или позволяйте им пересекаться перед вами.

Если вы выполняете одну и ту же тренировку постоянно, то тело обязательно привыкнет к ней, что сделает ее неэффективной.

Испытание новых техник, интервалов и более длительных пробежек будет положительно влиять на ваше тело.

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Источник: https://aaptiv.com/magazine/treadmill-workout-donts/
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