Не выбрасывайте это из огорода: сорняки, которые могут заменить дорогие суперфуды

То, что большинство привыкло вырывать и выбрасывать из огорода, действительно может стать настоящим источником витаминов и даже заменить дорогие продукты. В период роста цен все больше людей обращают внимание на дикорастущие растения, буквально произрастающие под ногами. Крапива, одуванчик, лебеда или портулак — это не сорняк, а натуральные суперфуды, которые могут разнообразить рацион и сэкономить деньги .

Еда под ногами: 5 сорняков, спасающих бюджет и укрепляющих здоровье

Как сообщают " Комментарии ", эксперты отмечают: эти растения содержат витамины, антиоксиданты и даже растительный белок, а за пользой часто не уступают шпинату или салатам из супермаркета.

Что можно есть прямо из грядки

Крапива – настоящая классика украинской кухни. Она богата железом и витамином С. Перед использованием ее нужно ошпарить кипятком. Идеально подходит для зеленого борща или омлета.

Одуванчик – не только цветок, но и полноценный ингредиент. Листья добавляют в салаты (предварительно вымачивают, чтобы убрать горечь), а из цветов варят варенье. Это один из самых популярных "диких десертов" .

Портулак – имеет сочные стебли и легкую кислинку. Его едят сырым в салатах или обжаривают с чесноком. Прекрасно сочетается с сыром.

Лобода – универсальная зелень, которую добавляют в супы, пироги и даже омлеты. По вкусу напоминает шпинат.

Снитка – ароматное растение, которое хорошо подходит для пюре, смузи и салатов. Имеет легкий пряный вкус.

Простые рецепты, которые стоит попробовать

Одуванчик и яблоки

Листья одуванчика вымочить в соленой воде, смешать с нарезанным яблоком и капустой, заправить растительным маслом или сметаной. Получается легкий и очень витаминный салат .

Зеленый борщ с крапивой

Кропиву добавляют в самом конце приготовления – за 2–3 минуты до готовности. Это позволяет сберечь максимум полезных веществ.

Песто из портулака или нити

Измельчить зелень с орехами, чесноком и растительным маслом. Такой соус можно подавать в пасту или намазывать на хлеб. Вкус не хуже классического итальянского варианта .

Варенье из одуванчика

Желтые цветы варят с сахаром и лимонным соком. В результате получается ароматный десерт, который часто называют медом из одуванчика.

Почему это становится трендом

Сегодня интерес к дикорастущим растениям растет во всем мире. Это связано не только с экономией, но и желанием питаться натурально. Такие продукты не содержат химии, растут без присмотра и имеют высокую питательную ценность .

Кроме того, использование "сорняков" возвращает к традиционной кухне, которую активно использовали еще наши предки.

Что важно знать

Собирать растения нужно только в экологически чистых местах – подальше от дорог и промышленных зон. Также следует убедиться, что вы точно знаете растение, прежде чем употреблять его в пищу.

Правильный подход превращает обычные сорняки в бесплатный источник здоровья и новых вкусов .

Читайте также в "Комментариях", какие растения притягивают деньги в дом.