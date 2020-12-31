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Минздрав дал советы, как провести новогоднее застолье без ущерба для здоровья

Многообразие еды на праздничном столе обычно стимулирует к перееданию

сегодня, 09:10
Автор:

Кириєнко Анна

Накануне Нового года Министерство здравоохранения сообщило, как правильно питаться во время застолья и посоветовало украинцам воспользоваться принципом "тарелки здорового питания", чтобы блюда не принесли дискомфорта вашему желудку. Об этом сообщила страница Минздрава в фейсбуке.

Минздрав дал советы, как провести новогоднее застолье без ущерба для здоровья

Минздрав напомнил о принципе тарелки здорового питания. Фото: goodfon.ru

Принцип разделения пищи разработали специалисты Центра общественного здоровья. Так 1/2 тарелки должны составлять овощи и фрукты. При этом картофель не считается. 1/4 тарелки должны занять цельнозерновые продукты. Такую же часть тарелки нужно выделить на рыбу, курицу, фасоль, орехи. Это все можно добавлять в салат.

Специалисты рекомендуют для заправки салатов лучше брать растительное масло в небольшом количестве. Лучше всего подойдет оливковое масло.

Минздрав советует во время празднования пить больше воды. Вредными для организма станут газированные сладкие напитки. От них лучше отказаться или хотя бы минимизировать употребление.

Контролируйте количество алкоголя, которое выпили. Безопасным напитком станет красное вино.

Эксперты отметили, что большой выбор еды стимулирует к перееданию. Поэтому не нужно готовить слишком много. Даже в новогоднюю ночь держите свой аппетит под контролем.

Минздрав дал советы, как провести новогоднее застолье без ущерба для здоровья - фото 2

Напоминаем, что американские диетологи советуют избегать ультрапастеризованной пищи, "приготовленной" с помощью химических процессов с использованием нескольких обработанных ингредиентов, которые сами производятся с использованием сахара, масел, жиров и соли. Данную пастеризацию используют для продления срока годности определенных продуктов.

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Источник: https://www.facebook.com/phc.org.ua/photos/a.353782784746456/2525462070911839/
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