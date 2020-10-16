6 удивительных причин, по которым вы не можете хорошо выспаться

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Сон рядом с домашними животными

Если с вами в квартире живут собаки или кошки, скорее всего, вы позволяете им время от времени спать в своей кровати. Известный факт, что спящее рядом с человеком домашнее животное, снижает стресс и беспокойство, но не всегда способствует крепкому сну.

Прием лекарств

Химические вещества оказывают сильное влияние на ваш цикл сна и бодрствования. Независимо от того, лечите ли вы простуду или принимаете ежедневные таблетки от гипертонии, помните, что некоторые лекарства могут затруднить вечерние засыпание и вызвать бессонницу.

Сон на старом матрасе

Если вы испробовали несколько средств и все еще не можете найти причину плохому ночному отдыху, обратите внимание на свой матрас. Старый матрас со временем изнашивается в точках наибольшего давления тела. Следовательно, приток крови к одной стороне туловища может уменьшиться, вызывая дискомфорт во сне, а также боль в теле и усталость на следующее утро. Независимо от вашего возраста, матрас не должен быть ни слишком жестким, ни слишком мягким для идеального ночного отдыха.

Аллергия

В условиях смены сезонов, особенно весной, когда повсюду разлетается пыльца, важно уметь обезопасить свой ночной сон. Согласно исследованиям, помимо сезонной, аллергия, вызванная домашними пылевыми клещами и загрязнением воздуха, также может мешать вам уснуть. Чтобы уменьшить аллергию, рекомендуется держать окна закрытыми, удалять пыльцу с одежды и волос после каждого выхода на улицу, а также часто менять постель и принимать теплый душ перед сном.

Вечерний бокал вина

Хотя бокал вина может помочь вам быстрее уснуть, эксперты утверждают, что алкоголь, который усваивается организмом в ночное время, вызывает частые пробуждения и препятствует восстановительному сну.

Жизнь на оживленной улице

Одной из причин утренней усталости может являться оживленная ночная жизнь вашего района. Шум курсирующих автомобилей и поездов, а также звуки дискотек служат отвлекающим фактором, препятствуя крепкому отдыху. Попробуйте использовать во время сна такие средства, как беруши или белый шум.

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