6 удивительных причин, по которым вы не можете хорошо выспаться

Язык
BTC/USD
11356.46
ETH/USD
368.90
LTC/USD
47.33
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.37
Седлецкая Татьяна
Фото: yaneona.com
Сон
рядом с домашними животными
Если с вами в квартире живут собаки или кошки, скорее
всего, вы позволяете им время от времени спать в своей кровати. Известный факт,
что спящее рядом с человеком домашнее животное, снижает стресс и беспокойство,
но не всегда способствует крепкому сну.
Прием
лекарств
Химические вещества оказывают сильное влияние на ваш цикл
сна и бодрствования. Независимо от того, лечите ли вы простуду или принимаете
ежедневные таблетки от гипертонии, помните, что некоторые лекарства могут
затруднить вечерние засыпание и вызвать бессонницу.
Сон
на старом матрасе
Если вы испробовали несколько средств и все еще не можете
найти причину плохому ночному отдыху, обратите внимание на свой матрас. Старый
матрас со временем изнашивается в точках наибольшего давления тела.
Следовательно, приток крови к одной стороне туловища может уменьшиться, вызывая
дискомфорт во сне, а также боль в теле и усталость на следующее утро. Независимо
от вашего возраста, матрас не должен быть ни слишком жестким, ни слишком мягким
для идеального ночного отдыха.
Аллергия
В условиях смены сезонов, особенно весной, когда повсюду
разлетается пыльца, важно уметь обезопасить свой ночной сон. Согласно
исследованиям, помимо сезонной, аллергия, вызванная домашними пылевыми клещами
и загрязнением воздуха, также может мешать вам уснуть. Чтобы уменьшить
аллергию, рекомендуется держать окна закрытыми, удалять пыльцу с одежды и волос
после каждого выхода на улицу, а также часто менять постель и принимать теплый
душ перед сном.
Вечерний
бокал вина
Хотя бокал вина может помочь вам быстрее уснуть, эксперты
утверждают, что алкоголь, который усваивается организмом в ночное время,
вызывает частые пробуждения и препятствует
восстановительному сну.
Жизнь
на оживленной улице
Одной из причин утренней усталости может являться оживленная
ночная жизнь вашего района. Шум курсирующих автомобилей и поездов, а также звуки
дискотек служат отвлекающим фактором, препятствуя крепкому отдыху. Попробуйте
использовать во время сна такие средства, как беруши или белый шум.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости